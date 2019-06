Uplay+ – Das ist der neue Abo-Dienst von Ubisoft

Spieler haben mit dem Xbox Game Pass sowie EA Access derzeit bereits einige herausragende Spiele-Abo-Services für den PC an die Hand bekommen. Nun stellte Ubisoft auf der eigenen Pressekonferenz anlässlich der E3 2019 einen weiteren Abo-Service vor.

Was erwartet uns?

Bereits ab dem 3. September 2019 soll der neue Service Spielern zur Verfügung stehen. Enthalten sind schlussendlich mehr als 100 Titel, wobei vor allem Neuerscheinungen direkt mit im Angebot enthalten sein sollen. Das Ganze ähnelt also sehr stark dem Konzept von Microsoft, die ebenfalls aktuelle Blockbuster direkt in den Service Game Pass integrieren. Uplay+ soll mit einem Preis von rund 15 Euro im Monat zu Buche schlagen. Ab 2020 wird der Abo-Service von Ubisoft ebenfalls via Google Stadia zur Verfügung stehen. Mehr Infos könnt ihr auf uplay.com erfahren. Einen ersten Ankündigungstrailer gibt es indes ebenfalls:

Quelle: Ubisoft E3 2019 Pressekonferenz