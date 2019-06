Fortnite – PC Spieler müssen eventuell aufrüsten

Auch wenn Fortnite nicht mehr das heißeste Eisen im Feuer ist, gibt es noch eine Menge Spieler. PC Spieler sollten bald mal ihr Setup checken.

Fortnite verlangt bald bessere Grafikkarten

Epics Battle Royale Shooter ist optisch nicht allzu anspruchsvoll und läuft daher auf einer Reihe von Plattformen. Trotzdem ist auch dieser Titel auf Weiterentwicklung angewiesen. Und Epic hat jetzt angekündigt, dass mit der kommenden zehnten Season die Anforderungen für PC ein Update bekommen. Mit dem Start der Season wird das Spiel keine Grafikkarten mehr unterstützen die DirectX 11 nicht unterstützen.

DirectX 11 ist zwar bereits seit längerem in den Anforderungen des Spiels zu finden, bisher hat man aber noch von einem Lockout abgesehen. Die Entwickler sagten aber in ihrem Blogpost, dass man sich nun dafür entschieden habe um in Zukunft, den Fokus auf die weitere Optimierung des Titels legen zu können. Wenn ihr also aktuell auf einem älteren PC spielt, solltet ihr mal schauen ob eure Grafikkarte noch gut genug ist.

Quelle: epicgames