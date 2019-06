Fortnite – Umsatzeinbrüche von bis zu 38% festgestellt

Fortnite verliert immer mehr den Hype, den es mal hatte. Zwar lagen die Einnahmen vom Mai 2019 bei nicht zu verachtenden 203 Mio. $, das bringt jedoch nur noch Platz 5 der umsatzstärksten PC-Spiele ein. Geschlagen wird das Battle Royale von League of Legends, Dungeon Fighter Online, Fantasy Westward Journey Online II und Crossfire. Zwar steigen die Einnahmen seit April diesen Jahres wieder ein wenig, doch im Vergleich zum letzten Jahr ist ein deutlicher Fall zu bemerken.

Fortnite trotz neuer Season in der Krise?

Grund für den leichten Anstieg seit April könnte Season 9 sein, welche dort startete. Doch im Gesamtbild sind die Einnahmen seit Mai 2018 um satte 38% gesunken. Das liegt zunächst einmal an einer kleineren Spieleranzahl und an weniger Ingame-Käufen, aber auch an einer eSport-Szene, welche kaum unterstützt wird. Im vergangenen Mai fand nicht ein kompetitives Fortnite-Event statt.

Quelle: fortniteintel