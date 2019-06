Playstation Hits – Fünf Spiele erhalten das rote Banner

Die Playstation-Spiele, die das rote Playstation Hits-Banner erhalten, werden zum absoluten Sensationspreis von 20€ angeboten. Nun kündigte Sony an, dass gleich fünf Spiele der Serie hinzugefügt werden. Die Gelegenheit für all jene, die einen oder mehrere dieser großen Titel bislang verpasst haben.

Fünf neue Playstation Hits sowie ein neues Bundle

Folgende Spiele dürfen sich nun auch als Playstation Hits bezeichnen: Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Nioh, God of War III Remastered und Friday the 13th: The Game. Der erste dieser Titel, Horizon Zero Dawn, ist auch gleich Teil eines neuen Bundles. Dieses Umfasst neben ebenjenem Spiel auch noch The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End sowie eine Jet Black Playstation 4 1TB und einen Jet Black DUALSHOCK 4 Controller. All dies wird ab dem 28. Juni erhältlich sein.

