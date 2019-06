Twin Mirror – Release des Adventures auf 2020 verlegt

Twin Mirror, das neue Adventure von Life is Strange-Entwickler Dontnod Entertainment, hatte ursprünglich einen Release in diesem Jahr vorgesehen. Daraus wird nun jedoch nichts, der Erscheinungstermin wurde auf nächstes Jahr verlegt. Grund dafür ist unter anderem der Kauf der Rechte seitens Dontnod, welche diese von Publisher Bandai erwarben. Nun ist der Entwickler also alleiniger Besitzer der IP, Bandai Namco ist jedoch weiterhin für das Publishing verantwortlich.

PC-Version von Twin Mirror exklusiv im Epic Games Store

Eine weitere Entwicklung bezüglich Twin Mirror ergab sich ebenfalls. Mit dem Kauf der Rechte am Spiel ist Dontnod Entertainment gleichzeitig eine Partnerschaft mit Epic Games eingegangen. Soll heißen: Die PC-Version des Spiels wird exklusiv im Epic Games Store erscheinen. Dies gilt allerdings nur für die ersten 12 Monate nach Release. Als Grund für die Verzögerung des Releasetermins nannte Dontnod, dass man das volle Potential ausschöpfen wolle, was in der IP steckt und dass man dem Entwicklungsprozess mehr Zeit geben möchte. Ein genaues Releasedatum gibt es allerdings noch nicht.

Quelle: allgamesdelta