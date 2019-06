Elden Ring – Miyazaki verrät einiges über seinen neuen Titel

Elden Ring erregte während der E3 einiges an Aufsehen. Nicht nur ist es ein neues Spiel von From Software, Game of Thrones-Autor George R.R. Martin schreibt an der Geschichte mit. In einem Interview mit IGN verriet From Software-Chef Hidetaka Miyazaki nun einiges an Infos über das neue Spiel, welches auf Titel wie Dark Souls, Bloodborne und Sekiro folgt.

Elden Ring: Das Open World-Dark Souls

Was das Setting von Elden Ring angeht, so bleibt From Software sich treu, es wird ein Action Adventure im Fantasy-Bereich. Die wohl größte Änderung wird die offene Welt sein. Zwar waren Bereiche in vorherigen Spielen miteinander verbunden, der neue Titel soll jedoch eine weit offene Welt bieten, die man auch zu Pferde erkunden kann. Auf eine große Stiländerung muss man sich allerdings nicht einstellen, es wird wieder viele düstere Orte, Städte und Ruinen geben. Auch auf den Einfluss von George R.R. Martin ging Miyazaki ein. Anstatt die Hauptstory zu verfassen, bestand Martins Aufgabe vielmehr darin, die Vor- und Hintergrundgeschichte der Welt zu erschaffen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass einem die Story nun aufgedrückt wird. Auch in Elden Ring werden Spieler auf eigene Faust nach Hinweisen zur Geschichte suchen müssen. Das komplette Interview mit Hidetaka Miyazaki könnt ihr mit guten Englischkenntnissen bei unseren Kollegen von IGN lesen.

Quelle: IGN