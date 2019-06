Destiny 2 – Shadowkeep und Zukunft der IP enthüllt

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

Die Leaks haben die nächste Destiny 2 Expansion ja bereits vorweg enthüllt. Bungie selbst hat jetzt aber über die Zukunft gesprochen.

Destiny 2 Shadowkeep und Zukunft enthüllt

Zum Start des Livestream sprachen Luke Smith und Mark Noseworthy über die Zukunft der IP. Bungie wird den Fokus zukünftig mehr auf MMORPG legen also den eigentlichen RPG Anteil stärken. Google Stadia wird zudem als Plattform hinzukommen und um dies auch für aktuelle Spieler attraktiver zu machen wird Cross Save hinzugefügt. Spieler auf Xbox, PC und ja auch Playstation werden ihre Guardians auf anderen Plattformen nutzen können.

Neue Spieler soll die kostenfreie Version New Light anziehen, die im September erscheinen wird. Nach einer kurzen Intromission werdet ihr dann Zugang zu allen Aktivitäten wie Strikes, Gambit etc. haben, auch den Schauplätzen aus dem Forsaken DLC nicht aber dessen Story, Raids oder exotischen Quests. Forsaken Content wird separat verkauft werden. Expansions sowie deren Seasons werden zukünftig eigenständig sein und einzeln verkauft werden, man kauft also nur noch die Seasons die man will oder den Season Pass falls man alle will. Shadowkeep soll etwa 35$ kosten.

Shadowkeep selbst geht zurück zum Mond und bringt Eris Morn zurück in den Fokus. Nach den Ereignissen der D2 Kampagne hatte Eris ja die Erde verlassen und hat dabei eine neue (alte) Bedrohung auf dem Mond entdeckt. Die Erweiterung wird neben neuer Story auch einen neuen Raid, einen neuen Dungeon und mehr mit sich bringen.

Quelle: Bungie via Youtube