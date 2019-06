Destiny 2 – Leak der nächsten Expansion und neue Features

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

In Destiny 2 ist erst gestern die nächste Season gestartet. Mit dem Start der Season kamen aber auch einige Leaks ans Tageslicht.

Nächste Destiny 2 Expansion und Features geleakt

Seit dem gestrigen Start der Season of Opulence gab es gefühlt einen Leak nach dem anderen. Neben kleineren Leaks wie der Rückkehr des Pulse Gewehrs Bad Juju, fanden Data Miner aber auch die Promo Grafik für die September Expansion. Bungie wollte morgen eine Präsentation halten, in der die Zukunft für Destiny gezeigt werden sollte. Die nächste Expansion soll demnach Shadowkeep heißen und euch zurück zum Mond bringen. Aber die Leaks enden hier noch lange nicht. Data Miner fanden in den Spieldaten eine Grafik die auf eine Cross Save Funktion hindeutet. Wie Jason Schreier von Kotaku berichtet, haben Quellen die mit Bungies Plänen vertraut sind bestätigt, dass Fortschritt von PC, Xbox und Google Stadia (ja Destiny soll auf Stadia erscheinen) hin und her synchronisiert werden kann. Ob das Feature auch auf PS4 unterstützt werden wird ist noch nicht klar. Der Bungie Livestream soll morgen 19:00 Uhr stattfinden.

Quelle: Kotaku