Marvel Ultimate Alliance 3 – Releasedatum bekannt gegeben

Für Fans kam die Nachricht, dass es ein neues Marvel Ultimate Alliance geben würde, wohl aus dem Nichts. Einen kleinen Haken hatte die Sache dann aber doch: Marvel Ultimate Alliance 3 wird nur für die Switch erscheinen und jetzt wissen wir auch endlich, wann es so weit sein wird.

Marvel Ultimate Alliance 3 erscheint noch 2019

Allzu lange müssen Fans gar nicht mehr auf den Release des Switch-Exclusives warten. Am 19. Juli 2019 starten die Superhelden auf der Nintendo-Konsole. Über den offiziellen Twitter-Account des Konsolenherstellers wurde das Releasedatum bekannt gegeben.

Marvel Ultimate Alliance 3 handelt von…

Wie schon in den beiden Vorgängern, die mittlerweile 10 und 13 Jahre auf dem Buckel haben, wird man auch in The Black Order, so der Untertitel des Projekts, etliche Superhelden steuern dürfen. Laut Nintendo dürfen sich Fans auf die Avengers, die X-Men und die Guardians of the Galaxy freuen. Letztere feiern mit Teil 3 ihren Einstand in der Comicaction-Serie.

Inhaltlich geht es um Schurken Thanos, der mit seiner Black Order für Angst und Schrecken sorgt. Wer also auf Avengers: Endgame freut, sollte sich den 19. Juli im Kalender markieren, denn dann wird man selbst gegen Thanos in den Kampf ziehen können.

