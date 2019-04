Assassin’s Creed – Ubisoft spendet für den Wiederaufbau der Notre Dame

Der verheerende Brand der Notre Dame in Paris hat auch in der Spielebranche viele mitfühlende Reaktionen hervorgebracht. Allen voran setzt Ubisoft nun ein Zeichen und sammelt gleichzeitig Spenden, um beim Wiederaufbau der Kathedrale zu helfen. Verwendet wird dafür Assassin’s Creed Unity, welches unter anderem in Paris spielt.

Erklimmt die virtuelle Notre Dame in Assassin’s Creed Unity und helft so der Echten

Von heute an bis zum 25. April um 9:00 Uhr könnt ihr euch auf Ubisofts Website Assassin’s Creed Unity kostenlos für Uplay herunterladen. Das Spiel dürft ihr für immer behalten und da es euch nichts kostet, gibt es auch keine Einnahmen, die Ubisoft spenden könnte. Stattdessen spenden sie aus eigener Tasche und regen jeden Zocker mit ihrer Aktion an, sich an den Spenden zu beteiligen. Ubisoft ermuntert weiterhin, die im Spiel 1-zu-1 nachgebaute Kathedrale zu erkunden und sie so noch einmal in ihrem vollen Glanz zu erleben.

Quelle: ubisoft