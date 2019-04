Warframe – Plains of Eidolon Remaster auf Konsolen verfügbar

Spät am gestrigen Abend war es soweit. Das Plains of Eidolon Remaster Update für Warframe, wurde für alle Konsolen freigegeben.

Warframe bekommt Plains Remaster Update auf Konsolen

Das neuen Update gibt dem ersten Open World Gebiet des Free 2 Play Titels einen neuen Look. Mehr Vegetation, bessere Effekte, besseres Wettersystem und auch neue Herausforderungen. Wie in Orb Vallis könnt ihr jetzt auch in den Plains Tiere fangen und sichern, und natürlich auch neue Floofs erhalten. Auch die Grineer haben ihr Arsenal aufpoliert und so könnt ihr in den Plains auf Thumper treffen. Maschinen die euch aggressiv verfolgen und in den Boden stampfen wollen. Das neue Update steht auf allen Konsolen zum Download bereit.

Quelle: Digital Extremes