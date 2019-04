Judgment – Ersatz für Schauspieler Pierre Taki

Im März kündigte Sega an, dass Promotion für Judgment temporär gestoppt wurde. Grund war die Verhaftung eines beteiligten Schauspielers, aber jetzt gibt es Ersatz.

Nachdem Schauspieler Pierre Taki, wegen Besitzes von Kokain verhaftet wurde, stoppte Sega jegliche Promotion für den nächsten Titel des Yakuza Teams. Da Drogendelikte in Japan ein extrem verachtet werden, war dieser Schritt durchaus verständlich und dennoch fragten sich Fans, was dies für den EU Release im Juni bedeuten würde. Jetzt gibt es jedoch Entwarnung, denn alle Szenen und Tonaufnahmen von Taki in seiner Rolle als Kyohei Hamura, wurden ersetzt. Damit sollte dem Release am 25. Juni nichts mehr im Weg stehen.

Throughout Yagami’s investigation, he’ll have to collaborate with, and occasionally face off against, some of the most powerful individuals in Kamurocho.

Meet Kyohei Hamura, the intimidating captain of the Matsugane Family.https://t.co/wAlKs3Jrm8 pic.twitter.com/AVLyFbqwgt

— RGG Studio (@RGGStudio) 16. April 2019