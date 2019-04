Horizon Zero Dawn – Nachfolger bereits in Arbeit

Mit Horizon Zero Dawn lieferte Guerrilla Games 2017 einen Achtungserfolg ab. Das Open-World-Spiel wurde mehr oder weniger durch die Bank mit Lob überschüttet und so ist es kein Wunder, dass sich offenbar ein Nachfolger in Arbeit befindet. Ausgerechnet eine Synchronsprecherin plauderte nun in einem Gespräch mit einem Fan auf der Star Wars Celebration aus, dass Teil 2 bereits in der Mache sei.

Horizon Zero Dawn 2 für die PS5?

Janina Gavankar ist nicht nur als Iden Versio aus Star Wars Battlefront 2 bekannt, sondern auch als Tatai aus Horizon Zero Dawn. Auf der aktuell in Chicago stattfindenden Star Wars Celebration wurde sie von einem Fan auf ihre Rolle in Horizon angesprochen. Ihre Antwort:

“Es ist unglaublich. Warte bis du die Fortsetzung siehst. Es wird dich umhauen, ich kenne ein paar Geheimnisse!”

Auf Twitch existierte sogar kurzzeitig ein Video der Unterhaltung, das aber mittlerweile gelöscht wurde.

Als sei das nicht genug, bestätigte Kotaku-Journalist Jason Schreier die Gerüchte kuzerhand auf Reddit und legte noch einen drauf: God of War 5 ist offenbar ebenfalls in Arbeit. Schreier gilt gemeinhin als recht zuverlässige Quelle, wenn es um derartige Leaks geht. Beide Spielen sollen aber erst auf der PlayStation 5 erscheinen.

Quelle: Reddit