Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Tropico 6 (PC) und weitere Games von Kalypso Media

Am 29. März 2019 war es endlich soweit, nach knappen 5 Jahren erscheint mit Tropico 6 ein lang erwarteter Nachfolger der beliebten Diktatoren-Reihe. Entwickelt wurde Tropico diesmal vom deutschen Team von Limbic Entertainment aus Hessen. Ob der klassische Humor der Reihe beibehalten wurde und wie sich das neue Insel-System ins Spiel integriert, erfahrt ihr in unserem Test.

© 2019 Kalypso Media / Release für den PC: 29. März 2019

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Kalypso Media zwei Keys von Tropico 6 und weitere Games.

Gewinner 01 + 02: je 1x PC-Key von Tropico 6

Gewinner 03 + 04: je 1x Xbox One Key von Railway Empire

Gewinner 05 + 06: je 1x PS4 Key von Shadows: Awakening

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und/oder Facebook.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welches Aufbau- Strategiespiel findest Du bislang am besten? Schreibe uns zusätzlich noch Deine Benutzernamen der Social-Media-Kanäle, auf denen Du uns folgst, mit in die E-Mail.

Die Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Teilnahmeschluss ist der 28. April 2019.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Kalypso Media für die Bereitstellung der Preise.