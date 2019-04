Dead Island – Definitive Collection kommt in den Handel

Erst kürzlich bekamen die ehemals indizierten Spiele Dead Island und Dead Island: Riptide von der USK eine ab 18 Jahren-Einstufung spendiert. Bisher war nicht klar, ob die Spiele von Publisher Deep Silver noch einmal in den deutschen Handel kommen würden. Nun gibt das Unternehmen grünes Licht und erklärt: Die Definitive Collection der Zombie-Spiele wird bald bei Media Markt, Saturn und Co. zu finden sein.

Dead Island erscheint schon bald

Während auf Steam bereits zugeschlagen werden kann, schauten Xbox One- und PlayStation 4-Besitzer bislang in die Röhre. Ab dem 17. April ist das jedoch anders, denn an diesem Tag werden die digitalen Versionen der beiden Dead Island-Titel im PlayStation-Store, beziehungsweise im Xbox-Live-Store zum Verkauf angeboten.

Eine Boxversion wird es dann später erst geben – laut Deep Silver ist er hier am 07. Juni so weit.

Alles neu in Dead Island

Bei den bald erscheinenden Versionen handelt es sich übrigens nicht um das Originalspiel, sondern um die aufgehübschten Versionen, die ein paar Jahre nach dem originalen Release veröffentlicht wurden.

Zu Dead Island und Dead Island: Riptide erwartet die Fans noch das Spin-Off Dead Island Retro Revenge, das aber bis auf den Namen kaum etwas mit den anderen Titeln gemein hat.

Wo bleibt Dead Island 2?

Da nun die beiden Teile der Dead Island-Serie in Deutschland verfügbar sind, stellt sich nur noch die Frage, wann denn endlich ein vollwertiger Teil 2 erscheint. Deep Silver beteuert immer noch, dass sich der Titel bei Sumo Digital in Entwicklung befindet, wirklich etwas vom Spiel gesehen, hat man aber schon lange nicht mehr.

Quelle: Deep Silver