Sniper Elite V2 – Remaster erscheint noch 2019

Sniper Elite V2 ist noch gar nicht so alt, bekommt aber in diesem Jahr schon eine Remastered-Version spendiert. Schon 2018 geisterte hierzu ein Gerücht durch das Netz, da Entwickler Rebellion eine Altersfreigabe in Australien angestrebt hatte. Nun ist es offiziell: Sniper Elite V2 Remastered erscheint noch in diesem Jahr.

Sniper Elite V2 wird überarbeitet

Das Originalspiel erschien 2012 für den PC, die PlayStation 3 und die Xbox 360 und kam in der Fachpresse nicht sonderlich gut, aber auch nicht sonderlich schlecht an – ein klassischer Ganz-Okay-Titel also. Dennoch erhielt die Reihe, die ihren Beginn 2005 feierte, mittlerweile zwei offizielle Nachfolger spendiert, die Zombie-Spin-Offs nicht mitgerechnet.

Sniper Elite 3 erschien 2014 für Next- und Old-Gen, Teil 4 war 2017 ein reiner PC-, PS4- und Xbox-One-Titel. Mit dem Remaster wird nun der Kreis geschlossen und die aktuelle Trilogie ist auf Next-Gen-Plattformen verfügbar.

Was ändert sich?

In einem Trailer kündigt Entwickler Rebellion an, dass man das Spiel auf aktuelle Standards hieven werde. Dazu gehören neben 4K- und HDR-Support, ein Frame by Frame-Fotomodus, sowie die Einbettung aller damals erschienenen DLCs. Als zusätzlichen Bonus kündigte man zudem neue spielbare Charaktere an.

Wann das Remaster erscheint, ist nicht bekannt. Fest steht nur, dass es noch 2019 so weit sein soll.

Quelle: Xbox