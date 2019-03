Path of Exile – Datum für PS4 Release bekannt

Lange hat es gedauert aber bald wird Path of Exile auch auf der PS4 erscheinen. Gestern haben die Entwickler den Release angekündigt.

Gestern kam endlich die lang erwartete Nachricht zum PS4 Release des Diablo Konkurrenten. Am 26. März soll es nun soweit sein. Ab dann können Action RPG Fans den anspruchsvollen Titel auch auf Sonys Heimkonsole spielen. Gleich zum Start wird natürlich auch die aktuelle Season Erweiterung Synthesis mit dabei sein und jede Menge neuen Content ins Spiel bringen.

We are excited to announce that Path of Exile and our latest expansion, Synthesis, will be coming to PlayStation 4 on March 26th PDT. Tell your friends! In the meantime, we’re so excited to be bringing Path of Exile to our already-growing PlayStation community! pic.twitter.com/FJ40agVuTE

