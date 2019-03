Warframe – Switch bekommt eigene Skin Reihe

Warframe bietet auf allen Plattformen, spezielle Prestige Skin Packs an die Plattform exklusiv sind. Jetzt bekommt auch die Switch eine eigene Version.

Während Xbox Tenno die Jade Packs und PS4 Tenno die Obsidian Packs so bekommen jetzt auch Switch Tennos ihr eigenes Pack. Das erste Esteem Pack beinhaltet dabei Opal Skins für Excalibur und Guandao sowie 3 Tage Credit und Affinity Booster und 170 Platinum. In Zukunft werden also weitere Opal Skins für Switch Spieler erscheinen.

Introducing the first Esteem pack, available exclusively on #NintendoSwitch!

Get the pearlescent Excalibur Opal skin and more. https://t.co/9RC6gGS0rV pic.twitter.com/zZYY4moXUT

— WARFRAME (@PlayWarframe) 12. März 2019