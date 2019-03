Friendly Fire – Vierte Ausgabe brachte über 880.000€ ein

Am 8. Dezember vergangen Jahres fand zum vierten Mal das Friendly Fire-Event statt, ein Charity-Event mit diversen bekannten deutschen Streamern. Nun sind die offiziellen Zahlen veröffentlicht worden, insgesamt wurden 887.491,81€ für den guten Zweck eingenommen. Auch am Ende diesen Jahres soll wieder mit witzigen Spielchen und Aktionen Geld für gemeinnützige Organisationen gesammelt werden.

Friendly Fire-Spenden gehen u.a. an Depressionshilfe, Tiernotrufe und Krebshilfe

Gronkh, Pietsmiet, PhunkRoyal, sie alle waren bei Friendly Fire 4 mit dabei und halfen, die über 880.000€ für gute Zwecke einzunehmen. Diese gingen unter anderem an die deutsche Krebshilfe, Tiernotruf.de und die deutsche Depressionshilfe. Insgesamt erhielt jede Einrichtung somit 146.070,13€. Natürlich möchte die Gruppe auch in diesem Jahr wieder Geld für den guten Zweck sammeln, stattfinden wird die fünfte Ausgabe des Events am 7. Dezember diesen Jahres.

