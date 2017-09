Chaos;Child – Trailer verrät Releasedatum der Visual Novel

Bereits auf der gamescom waren wir von Chaos;Child beeindruckt, welches im gleichen Universum wie Steins;Gate spielen soll. Die Visual Novel soll mit ihrer großen Entscheidungsfreiheit einen hohen Wiederspielwert besitzen und eine Spielzeit von etwa 50 Spielstunden bieten. Nun wurde durch einen offiziellen Trailer das Release-Datum für PlayStation 4 und PS Vita bekannt gegeben. Demnach erscheint der Titel am 13. Oktober 2017 in Europa erscheinen, die Nordamerikaner müssen sich bis zum 24. Oktober gedulden.

Lenkt das Spiel durch eure Entscheidungen

Protagonist Takuru Miyashiro hat seine Eltern durch einen tragischen Unfall bei einem Erdbeben verloren. Nun lebt er bei einer Pflegefamilie und besucht eine Schule in Shibuya. Doch als plötzliche eine Vielzahl an Morden stattfindet, bemerkt Takuru einen Zusammenhang zum Erdbeben, was seinen Eltern das Leben gekostet hat. Nun macht er sich mit seinen Freunden vom Zeitungsklub auf, das Mysterium rund um die Mordserie zu lüften.

Quelle: PlayStation EU (via Youtube)