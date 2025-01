Yooka-Replaylee – Ein weiteres Cameo für den Shovel Knight

Yooka-Replaylee, das Remake zum 2017 erschienenen 3D-Platformer Yooka-Laylee, wird das an Banjo-Kazooie erinnernde Konzept in neuem Gewand auf PC und Konsolen bringen. Es wurde vergangenes Jahr enthüllt und sorgte unter anderem für große Furore, da es nicht das Nintendo Switch-Logo einblendete, sondern ein Standard Nintendo-Logo und somit sicher für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Und mit einem neuen Trailer ist nun klar: Somit wird auch der Shovel Knight sein Switch 2-Debut feiern.

Welche Rolle spielt der Shovel Knight in Yooka-Replaylee?

Shovel Knight, der Indie-Platformer von Yacht Club Games, erschien nun bereits vor 11 Jahren. Fans wollen eigentlich sehr gerne ein neues Abenteuer mit dem pogospringenden Ritter erleben, aber Yacht Club Games Pläne sind zunächst mal auf ihr neues Spiel Mina The Hollower fokussiert, bevor sie sich an einen offiziellen Nachfolger machen wollen. In der Zwischenzeit feierte der Shovel Knight sehr viele Cameos in anderen Spielen. Und nun wird er auch Yooka und Laylee kennenlernen.

In Yooka-Replaylee, so verrät es ein neuer Trailer, wir der Shovel Knight als Gastcharakter auftreten. Er wird das Chamäleon und die Fledermaus auf eine kleine Platforming-Herausforderung schicken. Somit dürfte auch klar sein, dass das Remake nicht einfach nur eine aufgehübschte Kopie des Originals werden wird, sondern wir neue Inhalte erleben können.

Wann es erscheint, wissen wir aber noch nicht. Die Vermutung in der Fan-Community ist, dass ein eventuelles Releasedatum auch den Veröffentlichungszeitraum der Nintendo Switch 2 verraten könnte und so hält sich Entwickler Playtonic mit diesen Infos noch zurück. Eventuell erhalten wir im April bei der Nintendo Direct mehr Infos dazu.

