Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 05.2025

Da ist auch schon der erste Monat des Jahres fast vorbei und wir haben noch eine sehr vollgepackte Releasevorschau zum Abschluss des Januar für euch. Verschwenden wir also keine Zeit und starten direkt in die Neuerscheinungen rein.

Eine sehr volle letzte Januar-Releasevorschau

SCP: Fragmented Minds (PC) – 27. Januar

Ein Horrorerlebnis auf einer verlassenen Raumstation auf dem Mars, wo ihr von fiesen Alien-Monstern verfolgt werdet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Space Engineers 2 (PC) – 27. Januar

Beweist eure Ingenieurskünste im Weltraum.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Agent Fall (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 28. Januar

Ein kleines 2D-Shoot’em’Up mit Agenten im Anzug, die auf Aliens schießen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Carmen Sandiego (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Januar

Die bekannte Cartoon-Ermittlerin in einem 3D-Puzzle-Platformer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Eternal Strands (PC, PS5, XSX) – 28. Januar

Ein 3D-Action Adventure mit magischen Fähigkeiten und riesigen Monstern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neptunia Riders VS Dogoos (PS4, PS5, Switch) – 28. Januar

Ein kompetitives Spiel, wo ihr als Anime-Mädchen auf Motorrädern mehr bunte Teddybärköpfe einsammeln müsst als eure Kontrahenten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orcs Must Die! Deathtrap (PC, XSX) – 28. Januar

Die Fortsetzung des Tower Defense-Hits kommt nun als eine Art Heldenshooter mit bis zu vier Spieler*innen daher, doch ihr müsst weiterhin mit Fallen die anstürmenden Orks aufhalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 28. Januar

Teil 2 des brutalen Action RPGs mit Ratten in der Hauptrolle.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Stone of Madness (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Januar

Von den Machern von Blasphemous kommt ein taktisches Echtzeit-Stealthspiel, welches in einem spanischen Kloster im 18. Jahrhundert spielt und euch in die Rolle von verschiedenen Charakteren schlüpfen lässt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. (PC) – 28. Januar

Die neue Version des Kampfspiels, welche neue Moves und Combos beinhaltet und das Spielen mit Kämpfer*innen auf der ganzen Welt noch leichter und flüssiger machen soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Warside (PC, PS5, XSX, Switch) – 28. Januar

Ein ganz deutlich von Advance Wars inspiriertes Taktik-Spiel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Achilles: Survivor (PC) – 29. Januar

Ein typisches Survivor-Like mit dem griechischen unverwundbaren Helden Achilles in der Hauptrolle.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Coridden (PC) – 29. Januar

Ein isometrisches Fantasy-RPG, in welchem der Fokus darauf liegt, sich in magische Kreaturen zu verwandeln, um deren Fähigkeiten für den Kampf zu verwenden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cryptical Path (PC) – 29. Januar

Ein Roguelite Dungeon Crawler, in welchem ihr euch in euren Runs die Karte und eure dazugehörige Route selbst zusammenbaut.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

DeTechtive 2112 (PC) – 29. Januar

Ein Topdown-Action Adventure mit düsterer Film Noire-Atmosphäre in einer dystopischen Cyberpunk-Welt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dead Letter Dept. (PC) – 30. Januar

Ein atmosphärisches Horrorspiel, in welchem ihr einfach nur vor einem PC sitzt und Briefe eintippt, die nicht zugestellt werden konnten. Was kann da schon passieren?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Phantom Brave: The Lost Hero (PC, PS4, PS5, Switch) – 30. Januar

Ein taktisches JRPG mit Chibi-Optik von den Machern der Disgaea-Reihe.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sniper Elite: Resistance (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 30. Januar

Holt eure Scharfschützengewehre raus, es werden wieder aus sicherer Entfernung Kopfschüsse verteilt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Techno Banter (PC, PS5, XSX) – 30. Januar

In diesem Adventure seid ihr der Türsteher, der entscheidet wer in den Club kommt und wer nicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC, PS5, XSX, Switch) – 31. Januar

In diesem Sci-Fi-Adventure seid ihr ein entflohener Android mit fehlerhaften Teilen und einem gelöschten Gedächtnis, der eine Weltraumcrew zusammenstellen und sich in den Weiten des Alls zurechtfinden muss.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Genso Manege (PC, Switch) – 31. Januar

Eine Visual Novel über eine Hexe, die ihre magischen Fähigkeiten verloren hat und nun versucht, diese wiederzuerlangen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Heart of the Machine (PC) – 31. Januar

Ihr seid in diesem Echtzeitstrategiespiel das, was wir in der Realität befürchten: Eine selbst denkende KI, welche die Menschheit mit ihrer Roboterarmee ausrotten will.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

ReSetna (PC, Switch) – 31. Januar

Ein 2D-Action Platformer mit einem Robo-Protagonisten, welcher sich selbst aufwertet und anderen Maschinen entgegenstellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

So, ein Zwölftel des Jahres haben wir nun also mit der Releasevorschau abgearbeitet und bereits jetzt sind so viele Spiele erschienen. In den kommenden Monaten werden noch viel mehr dazukommen und wir werden wie gewohnt für euch mit der Releasevorschau am Start sein, um die neuen Veröffentlichungen zu beleuchten.

Titelbild: 2025 © Yellow Brick Games | 2025 © Robot Entertainment