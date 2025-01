Nintendo Switch 2 – Xbox Chef sichert Unterstützung zu

Dass Microsoft seit Jahren eine sehr offene Veröffentlichungsstrategie fährt ist bekannt. So auch zukünftig bei der Nintendo Switch 2. Die kommende Konsole werde nämlich ebenfalls auch Spiele erhalten, die eigentlich aus dem Hause Xbox kommen. Dazu äußerte sich nun Phil Spencer.

Einige Xbox Spiele erscheinen auch auf der Nintendo Switch 2

In dem Podcast „Gamertag Radio“ äußerte sich Phil Spencer, Head of Xbox, zur kommenden Konsole von Nintendo und wie die weitere Zusammenarbeit aussehen wird. Zwar ging er dabei nicht unbedingt sehr ins Detail, jedoch gab es einige interessante Infos zur zukünftigen Zusammenarbeit. Spencer bestätigte, dass man auch in den kommenden Jahren weiterhin Xbox Spiele auf die Nintendo Plattform bringen wolle. Das Ziel sei schließlich, dass jeder Xbox Spiele spielen kann. Man werde die Ausweitung dessen nicht nur fortfahren, sondern ausbauen. Das gelte auch für Steam und Playstation. Spencer stehe auch in guten Kontakt mit Nintendo CEO Shuntaro Furukawa und er teilte ihm bereits sein Lob für die neue Konsole mit. Er sei davon überzeugt, dass auch die Switch 2 ein großer Erfolg werde. Allerdings ist nicht bekannt welche Xbox Games es auf die nächste Switch schaffen werden. Im Rahmen der Activision-Übernahme wurde einst ausgehandelt, dass Call of Duty zukünftig auch regelmäßig auf Nintendo Systemen erscheinen werde. In dem Bereich sieht es also schon mal recht spannend aus. Nintendo wird am 2. April eine Direct abhalten, in der es mehr Informationen zur Konsolen geben wird, wann sie erscheint und auch welche Spiele wir dort erwarten dürfen.

Quelle: Nintendolife

Bild: 2024 © Xbox

Bild: 2025 © Nintendo