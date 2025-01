Earthblade – Neues Spiel der Celeste-Macher wird eingestellt

Es ist ein Schock für viele, die den Indie-Markt im Blick haben und sich sehr auf Earthblade gefreut haben. Das Spiel von Extremely OK Games, dem Studio hinter TowerFall und Celeste, war ein heiß ersehnter Titel, doch das Warten auf neue Informationen hat nun ein Ende. Nicht etwa, weil das Spiel erschienen ist, ganz im Gegenteil. Das Projekt wurde eingestellt.

Game Over für Earthblade

Das Spiel sollte ein magisches Metroidvania werden, welches mit seiner detaillierten Pixelart-Optik und seiner Fantasy-Atmosphäre punkten wollte. Über das Spiels selbst war außer einem Trailer und einigen Screenshots nicht viel bekannt und nun werden wir wohl nie erfahren, wieviel Potential in diesem Projekt steckte.

Als Grund für die Einstellung nennt Maddie Thorson von EXOK Unstimmigkeiten innerhalb des Teams. So hatte der Pixelart- und UI-Künstler das Team verlassen, da es auch einen Zwist bezüglich der Rechte an den Designs von TowerFall und Celeste gab. Er arbeite nun an einem eigenen Spiel und man habe festgestellt, dass Earthblade somit zu einem viel zu großen Projekt geworden ist, um es noch weiter zu verfolgen. Man wolle sich in Zukunft wieder auf kleinere Projekte fokussieren, so heißt es.

Zwischen EXOK und Pedro, dem Pixelart-Künstler, herrsche kein böses Blut. Stattdessen wird die Fangemeinde ermutigt, sein neues Projekt Neverway zu unterstützen und sich auch auf neue Projekte von EXOK zu freuen, die vielleicht wieder eher so ähnlich entwickelt werden wie etwa Celeste.

Quelle: Extremely OK Games

Titelbild: 2024 © Extremely OK Games