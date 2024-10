Yooka-Replaylee – Wird das Platformer-Remake ein Launchtitel der neuen Nintendo-Konsole?

Es gibt einen neuen Trailer zu Yooka-Replaylee, dem Remake zum 2017 erschienenen Platformer Yooka-Laylee. Und während man sich den Trailer anschaut und die ganze Spielwelt in neuer Optik bewundert, so beschäftigt die Youtube-Kommentare unter dem Trailer vor allem eines: Wird hier eines der ersten Spiele für die neue Nintendo-Konsole angedeutet?

Nintendo-Logo in Yooka-Replaylee-Trailer sorgt für Diskussionsstoff

Eigentlich ist der Trailer zum Platformer-Remake nicht außergewöhnlich aufregend. Gezeigt werden viele Gameplay-Szenen in der neuen Grafik, welche zugegebenermaßen sehr schön und farbenfroh aussehen. Chamäleon Yooka und Fledermaus Laylee demonstrieren ihre Fähigkeiten wie herumrollen, herumfliegen, unsichtbare Dinge mit Sonar sichtbar machen und Yookas Fähigkeit, Gegenstände mit seiner Zunge aufzunehmen und deren Qualitäten zu übernehmen. Und natürlich gibt es für einen Collectathon üblich viele einsammelbare Sachen wie Münzen, Pagies und Federn.

Alles präsentiert sich natürlich noch einmal viel schärfer als in 2017 mit vielen Details, natürlich ist es aber nach wie vor ein eher comichafter, zeitloser Look.

Doch was hat es denn nun mit dem Aufruhr um Nintendo auf sich? Nun, am Ende des Trailers ist es natürlich üblich, die Plattformen zu zeigen, auf denen das Spiel erscheinen wird. Und im Trailer von Yooka-Replaylee sehen wir die Logos der Xbox Series X|S, Playstation 5, PC und…nicht der Nintendo Switch? Stattdessen ist hier einfach nur das Standard Nintendo-Logo zu sehen. Direkt schließen 90% aller Kommentare unter dem Video darauf, dass dies nur bedeuten kann, dass das Remake für die Switch 2, oder wie auch immer Nintendos neue Konsole heißen wird, erscheinen wird. Wir werden sehen, ob sich dies bewahrheitet, denn weder haben wir eine Ankündigung zu Nintendos Konsole und dessen Erscheinungsdatum, noch haben wir ein Releasedatum für Yooka-Replaylee erhalten. Wir müssen also weiter geduldig bleiben.

Titelbild: 2024 © Playtonic

Quelle: Playtonic