Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 44.2024

Heute haben wir die Halloween-Releasevorschau für euch. Am Donnerstag ist das Gruselfest, doch so gruselig ist unsere Spieleauswahl gar nicht. Sicher, es sind ein paar Horrorspiele dabei, aber auch für Zartbesaitete gibt es genug neues Material zum Bespielen. Und auch in den ersten Tag des November schauen wir kurz rein.

Halloween in der Releasevorschau

Ascending Inferno (PC) – 28. Oktober

In diesem präzisen Puzzle-Platformer müsst ihr als verstorbener Fußballspieler die Seele eures Bruders, praktischerweise in Form eines Balles, aus der Hölle befördern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Massacre at the Mirage (PC) – 28. Oktober

In einem Horrorkino müsst ihr entweder als Angestellte des Kinos oder Filmliebhaber*innen überleben, während eine gruselige Killerpuppe ihr Unwesen treibt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Moon Mystery (PC) – 28. Oktober

In dieser Mischung aus Shooter und Adventure seid ihr auf dem Mond und müsst einem Mysterium auf den Grund gehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sulfur (PC, Xbox One, XSX) – 28. Oktober

Eine weitere Shooter-Adventure-Mischung, bei der ihr Ressourcen sammelt, um eure Waffen zu verbessern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Clock Tower: Rewind (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 29. Oktober

Mit diesem Remaster erscheint ein Pioneer der japanischen Horrorspiele erstmals außerhalb Japans.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der nächste Teil der Adventure-Reihe kehrt in das Leben der Protagonistin aus dem ersten Teil, Max Caufield, zurück, welche diesmal zwischen verschiedenen Dimensionen reisen kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Monster High: Skulltimate Secrets (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 29. Oktober

Nicht ganz Horror, aber trotzdem passend zu Halloween, Fans der TV-Serie und Puppen bekommen hier einen 3D-Action-Platformer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Post Trauma (PC, PS5, XSX) – 29. Oktober

Ein Liebesbrief an klassische Horrorspiele mit fixen Kamerawinkeln und Oldschool-Interface.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Karate Survivor (PC) – 30. Oktober

Ihr kennt das doch aus Actionfilmen der 80er, wenn z.B. Jackie Chan Horden von Gegnern abwehren muss, nun dies hier ist die spielbare Form davon.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Vampire Hunters (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 30. Oktober

Vampire Survivors, aber in 3D und mit einer Menge Knarren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

[REDACTED] (PC, PS5, XSX) – 31. Oktober

In diesem isometrischen Roguelike müsst ihr in einem Hochsicherheitsgefängnis als letzter Überlebender eines Zombievirus entkommen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das große Rollenspiel-Franchise kommt nach langer Wartezeit mit Teil 4 zurück.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hannah (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Ein Horror-3D-Platformer über ein Mädchen auf der Suche nach ihrer entführten Puppe.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Horizon Zero Dawn Remastered (PC, PS5) – 31. Oktober

Das erste große Abenteuer von Aloy nun in überarbeiteter Form.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Human Fall Flat VR (PS5, MetaQuest) – 31. Oktober

Der lustige, physikbasierte Platformer nun für Virtual Reality.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Magic Cats Pots (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Als Katzen ist es eure Aufgabe, zerbrochene Porzellan-Objekte wieder zusammenzusetzen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Monospaced Lovers (PC) – 31. Oktober

Ein Mix aus Puzzle-Platformer und Visual Novel mit Fokus auf einem Instant Messanger und magischen Welten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Shadows of the Damned: Hella Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Das Kollaborationsprojekt von Suda51 und Shinji Mikami aus 2011 ersteht von den Toten wieder auf.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Slime 3K: Rise Against Despot (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Ihr seid ein fehlgeschlagenes Experiment, denn als Schleim solltet ihr eigentlich Menschen dabei helfen, zu wachsen doch jetzt verschlingt ihr stattdessen alles und jeden, was euch in den Weg kommt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Es ist doch immer ein lustiges Experiment, wie man seine Sims am kreativesten um die Ecke bringen kann und nun mischt der Sensenmann höchstpersönlich mit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tlatoani: Aztec Cities (PC) – 31. Oktober

Eine Aufbau-Simulation im aztekischen Zeitalter.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Totally Spies! – Cyber Mission (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Ein Action Adventure basierend auf der Cartoonserie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Underworld Overseer (PC, MetaQuest) – 31. Oktober

So etwa in der Art wie Dungeon Keeper, aber in VR.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Vampire Survivors: Ode to Castlevania (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 31. Oktober

Das Roguelike feierte sein Crossover mit einem DER Vampir-Franchises schlechthin.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Albatroz (PC, PS5, XSX) – 1. November

Ein wunderbar atmosphärisches Spiel über das Wandern mit wunderschönen, magischen Landschaften und einer emotionalen Narrative.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Farmagia (PC, PS5, Switch) – 1. November

Eine wilde Mischung aus Japano-RPG, Farming Simulator und Monsterfangspiel mit Charakteren gestaltet von Hiro Mashima, dem Autor von Fairy Tail.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Last Spartan: Glory Over Madness (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 1. November

In diesem düsteren Deckbuilding-Roguelike designed ihr eure eigenen Würfel, welche ihr in den rundenbasierten Kämpfen verwendet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tower Factory (PC) – 1. November

Ein Tower Defense-Spiel, bei diesem Namen nicht wirklich eine Überraschung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und damit ist der Oktober in der Releasevorschau abgehakt. Ich wünsche euch allen ein fröhliches und gruseliges Halloween, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann starten wir aber richtig in den November.

Titelbild: 2024 © EA | 2024 © Square Enix

Keine Produkte gefunden.