Animal Crossing: Pocket Camp Complete – Neue App geht an den Start

Während die kostenloste Version eingestellt wird, geht mit Animal Crossing: Pocket Camp Complete nun eine neue App an den Start. Nintendo gab den Start einer Bezahlversion bekannt, die keine Mikrotransaktionen beinhaltet.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete wird zum Kauftitel

Animal Crossing gibt es seit geraumer Zeit auch auf dem Handy. Mit Pocket Camp konnte man sich in auch auf dem Smartphone in die Welt von Animal Crossing begeben und fleißig sammeln, kaufen und connecten. Diese Variante geht jedoch am 28. November offline. Doch mit der „Complete“ – Variante geht demnächst eine neue Fassung an den Start. Diese wird kostenpflichtig sein, verzichtet dafür jedoch auf jegliche Ingame-Käufe und eine dauerhafte Internetverbindung. Die Version kostet 9,99€ und auch ist es möglich die bisher gesammelten Inhalte zu übertragen. Dafür habt ihr sogar bis zum 02. Juni 2025 Zeit. Ihr habt die Möglichkeit, Blattmarken zu sammeln, die sie gegen Spielgegenstände eintauschen oder dazu nutzen können, die Herstellungszeit von neuen Gegenständen zu verkürzen.

Neu sind zudem Camper-Karten, welches individualisierbare und spielinterne Karten sind, die Informationen der Spieler enthalten und mit anderen via QR-Code getauscht werden können. Es gibt auch weiterhin Zugriff auf Events und mit der neuen Location „Klanghöhe“ lassen sich anderweitige Dinge erleben, wie Musik-Liveevents, Angelturniere etc.

Die kostenlose App könnt ihr noch bis zum 28. November 2024 nutzen. Ab dem 3. Dezember könnt ihr dann die „Complete“ Edition erwerben.

Bild 2024 © Nintendo