Firewalk Studios – Sony schließt nach Mega-Flop das Studio hinter Concord

Es war leider sehr absehbar, dass Firewalk Studios geschlossen oder zumindest deutlich verkleinert werden würde. Nach dem gigantischen Flop von Concord waren Konsequenzen sehr naheliegend. Nun verkündete Sony die Schließung des Studios.

Neben Firewalk Studios schließt auch noch Neon Koi

Ein Comeback von Concord wird es nicht geben. Sony schloss nun das Studio dahinter, nachdem das Spiel der vielleicht größte Flop in der Geschichte von Playstation war. Nach nur zwei Wochen nach Release wurden die Server des Online-Shooters abgeschaltet und bleiben dies nun auch. Den Kunden wurde der Kauf erstattet. Grund waren die schlechten Verkaufszahlen, sowohl auf PC, als auch PS5. Laut Insider-Infos habe Hermen Hulst, CEO von Sony Interactive Entertainment, persönlich viel auf das Projekt „Concord“ gesetzt, weswegen ein dreistelliger Millionenbetrag in die Entwicklung geflossen sei. Auch sei es ein wichtiges Unterfangen gewesen, weil Sony schließlich Firewalk wegen Concord aufkaufte. Der gigantische finanzielle Verlust mündet nun auch in personellen Verlust. Insidern unterstellten in der Vergangenheit jedoch insbesondere Management-Fehler.

Doch eine schlechte Nachricht kommt selten allein. Auch das Mobile-Studio „Neon Koi“ muss die Pforten schließen. Konkrete Gründe nannte Hulst nicht. Er betonte im offiziellen Blog Post lediglich, dass man im Rahmen der Mobile-Strategie auf Titel setzen wolle, die genau in das Playstation-Portfolio passen. Inwiefern das beim Titel nicht der Fall war, der bei Neon Koi entstand, ist unklar. Damit verlieren nun insgesamt über 200 Mitarbeitende auf einen Schlag ihren Arbeitsplatz bei Sony und damit reiht sich die News in eine Reihe von Kündigungsnachrichten in diesem Jahr.

Quelle: Sony Interactive Entertainment

Bild: 2024 © Playstation