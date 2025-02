Kinovorschau – Diese Filme starten im Februar 2025

Nach einer etwas längeren Pause ist es wieder soweit: In unserer monatlichen Kinovorschau könnt ihr euch nun wieder einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. Auch im Februar 2025 gibt es wieder einige Highlights auf der großen Leinwand zu sehen. Dazu zählen unter anderem Wunderschöner, die Fortsetzung von Karoline Herfuths Wunderschön (2022) sowie der Thriller Companion – Die perfekte Begleitung. Außerdem schickt Marvel den neuen Captain in Captain America: Brave New World wieder aufs Feld. Auch das Anime-Genre ist diesen Monat mit Attack on Titan: The Last Attack im Kinosaal vertreten.

1. Februar:

Feuerwehrmann Sam – Pontypandys neue Feuerwache (Zeichentrickfilm)

6. Februar:

Maria (Drama)

Companion – Die perfekte Begleitung (Thriller)

Der Lehrer, der uns das Meer versprach (Drama)

Könige des Sommers (Drama)

Soundtrack to a Coup d’Etat (Dokumentation)

13. Februar:

Wunderschöner (Drama/Komödie)

Captain America: Brave New World (Action)

Hundschuldig (Drama)

Super Charlie (Animation)

Hundreds of Beavers (Abenteuer)

The Critic (Drama)

Willkommen in den Bergen (Drama)

25. Februar:

Attack on Titan: The Last Attack (Anime)

27. Februar:

Heldin (Drama)

Ein Mädchen namens Willow (Abenteuer)

Like A Complete Unknown (Drama)

Bridget Jones: Verrückt nach ihm (Komödie)

Sing Sing (Drama)

Anxiety (Drama)