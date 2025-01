EA Sports FC 25 – Die Fußballsimulation war 2024 Europas Nr. 1

EA Sports FC 25 war im Jahre 2024 das meistverkaufte Spiel in Europa. Dies haben die Daten der Marktforschung von der GfK Entertainment Company ergeben, welche sämtliche Listen wie etwa die Musik-Charts oder Bestseller-Listen erstellt. Und natürlich werden auch die Verkäufe von Videospielen analysiert. Und dabei kam nun als heraus, dass Europäer vor allem gerne kicken.

EA Sports FC 25 auf der 1, dicht gefolgt von…

GfK Entertainment die europäischen Games-Jahrescharts, indem sie sich die Verkaufszahlen in 17 europäischen Ländern anschauen. Mit großem Abstand sicherte sich EAs Fußballsimulation den ersten Platz. Doch auf dem zweiten Platz, nun, da haben wir erneut Fußball. Denn der Vorgänger des Siegers ist auch noch heiß angesehen und so holt sich EA Sports FC 24 die Silbermedaille, ganz knapp vor Call of Duty: Black Ops 6.

Bei uns in Deutschland war Fußball sogar Konsolen übergreifend der Sieger. Ebenfalls sehr beliebt waren in 2024 Super Mario Party Jamboreeund „Mario Kart 8 Deluxe“ , der Landwirtschafts-Simulator 25 sowie GTA V und Hogwarts Legacy.

Quelle: Pressemitteilung

Titelbild: 2024 © EA Sports