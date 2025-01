Angry Video Game Nerd 8-bit – Der Nerd macht mal wieder ein Spiel

James Rolfe, besser bekannt als der Angry Video Game Nerd, ist sicher vielen ein Begriff. Seit 2004 lädt er Videos hoch, in denen er alte Retro-Spiele, meist auf dem NES, kommentiert und dabei aufgrund der Schwierigkeit und schlechten Programmierung der Spiele auch vor viel Fäkalsprache nicht zurückschreckt. Und so hat er bisher nicht nur 18 Staffeln seiner Webserie veröffentlicht, sondern auch einen Kinofilm und zwei Videospiele. Und mit Angry Video Game Nerd 8-bit kommt nun ein drittes dazu.

Angry Video Game Nerd 8-bit kommt auch für das NES

Ja, ihr habt richtig gelesen, der Nerd veröffentlich sein neues Spiel nicht nur für alle gängigen Plattformen, sondern wird auch eine Version auf der NES-Cartridge verschicken, welche auch auf NES-Konsolen gespielt werden kann. Und dementsprechend dürfte auch klar sein, was für eine Art Spiel es werden wird, der Name verrät es natürlich schon.

Das Spiel wird sich im klassischen 8-bit-Stil präsentieren und an viele alte NES-Klassiker erinnern. Dabei werden viele Easter Eggs zur Webserie zu finden sein und das Gameplay wird ein klassischer 2D-Plattformer, in welchem der Nerd mit einem Nintendo Zapper auf seine Widersacher ballert. Alles in schöner Oldschool-Optik und natürlich, so dürfen wir es wohl erwarten, in einem Schwierigkeitsgrad, der richtig schön fordernd ist. Wäre doch gelacht, wenn das eigene Spiel den Nerd nicht auch zum Fluchen bringen würde.

Einen Releasetermin gibt es noch nicht, das Spiel befindet sich noch mitten in der Entwicklung. Ihr könnt es bei Steam aber bereits auf die Wishlist setzen.

