Ninja Gaiden 2 Black – Remake des Klassikers angekündigt und sofort veröffentlicht

Viele staunten nicht schlecht, als auf der Xbox Developer Direct plötzlich Ninja Gaiden 2 Black gezeigt wurde. Nicht nur war darüber im Vorfeld nichts bekannt, sondern das Team dahinter gab auch bekannt, dass man das Spiel auch sofort veröffentlicht.

Ninja Gaiden 2 Black in moderner Grafik

Die Xbox Developer Direct 2025 wurde mit vier Spielen von vier Studios angekündigt. Bekannt davon waren South of Midnight, das neue Doom und Claire Obscure: Expedition 33. Doch ein Slot war bisher unbekannt. Doch direkt zu Beginn der Show wurde die ungewöhnliche Partnerschaft zwischen Team Ninja und Platinum Games bekannt gegeben, die an Ninja Gaiden 4 werkeln. Doch direkt im Anschluss wurde aus dem Nichts eine Neuauflage des zweiten Teils gezeigt, die die Wartezeit bis zum vierten Teil überbrücken soll. Team Ninja ging dabei auf die optische Überarbeitung ein. Man packte das mittlerweile knapp 17 Jahre alte Spiel in die aktuelle Unreal Engine 5, ohne dabei aber den Kern des Originals in seiner Spielbarkeit zu verändern. Der Titel wurde auch noch zur gleichen Zeit der Ankündigung veröffentlicht. Das Spiel ist demnach für PC und Xbox, aber auch für Playstation 5 erhältlich. Zusätzlich ist das Spiel auch ab sofort im Xbox Game Pass erhältlich. Auf Teil 4 müssen wir dagegen noch etwas warten, denn der erscheint erst im Herbst diesen Jahres.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Xbox via YouTube

Bild: 2025 © Team Ninja