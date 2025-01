Gewinnspiele – Wir verlosen 1x ‚Genesis Thor Gaming Tastatur 303TKL‘ in schwarz

Der Namenszusatz TKL steht für Tenkeyless und bedeutet, dass eine Tastatur auf Num Pad verzichtet. Genau das Design haben wir auch bei der kabelgebundenen Thor 303. Das in schönes Aluminium gebettete Gehäuse ist hochwertig verarbeitet und ist vor allem insgesamt mit seinen 865 Gramm auch durchaus gewichtig. Auch dadurch passiert es im Alltag eigentlich nie, dass sich die Tastatur wesentlich verschiebt und brav auf Tisch oder Mauspad liegen bleibt. Auf der Rückseite befinden sich robuste Gummiklappen, die den Stand etwas erhöhen, um das Tippen komfortabler zu gestalten. Durch die Gummierung ist auch hier ein Verrutschen zwar nicht ausgeschlossen, aber erschwert. Die Tastenoberflächen können ebenfalls überzeugen und haben eine glatte, aber leicht matte Beschichtung, die einen hochwertigen Eindruck machen. Die mechanischen Tasten sind zudem mit Silent Switches ausgestattet, die das Tippen rund 30% leiser machen. Und tatsächlich machen die beim Arbeiten und Gamen echt eine gute Figur. Rein gefühlt ist die Lautstärke sogar leiser, als vom Hersteller angegeben. Dafür gibt es sogar beide Daumen nach oben.

Den ganzen Test findest du hier: https://www.nat-games.de/test-genesis-thor-303-tkl-silent-kompaktes-rundum-sorglos-paket-11-12-2024/

Was gibt es zu gewinnen?

Der Superheld unter den Tastaturen Wir verlosen zusammen mit Genesis eine der neuen Thor Gaming Tastaturen 303TKL für euch. Gewinner:in 01: 1x Genesis Thor Gaming Tastatur 303TKL Genesis Gaming Tastatur Thor 303 TKL leise kabelgebunden schwarz (US) Hot-Swap-fähige mechanische Outemu Red-Schalter.

RGB-Hintergrundbeleuchtung mit Prismo-Effekt.

Aluminium-Gehäuse; 25 Beleuchtungsmodi.

Gaming-Software mit Makro-Aufzeichnung.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Genesis für die Bereitstellung der Preise.