Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 03.2025

Es ist die erste Ausgabe der Releasevorschau in 2025 und dementsprechend finden wir es auch noch nicht zu spät, euch hier ein frohes neues Jahr zu wünschen. Wir starten wieder rein in die kommenden Spieleerscheinungen, vom heiß ersehnten AAA-Titel bis hin zu den kleinsten Indie-Geheimtips. Los gehts, auf dass dieses Jahr ein tolles Spielejahr wird.

Die erste Releasevorschau von 2025

Airborne Empire (PC) – 13. Januar

Ein strategischer City-Builder mit Städten, die in den hohen Lüften schweben.

Super Puzzled Cat (PC) – 13. Januar

Ein kunterbunter Puzzle-Platformer mit einem Katzenmädchen und kniffligen Herausforderungen.

Block Blaster DX! (Switch) – 14. Januar

Ein witziger Twist am typischen Tetris-Prinzip, in welchem ihr bestimmen könnt, wo genau die Blöcke platziert werden, um Punkte zu erzielen.

Pirates VR: Jolly Roger (PC, PS5) – 14. Januar

Ein Piratenabenteuer, in welches ihr mit VR ganz tief eintauchen könnt.

Threefold Recital (PC) – 14. Januar

Ein Puzzle-Platformer mit tierischen Protagonisten, jeder von ihnen mit einzigartigen Fähigkeiten.

Aloft (PC) – 15. Januar

Ein Adventure, in welchem ihr schwebende Inseln erkundet, Ressourcen ergattert, eine Siedlung aufbaut und fiese Pilzmonster besiegt.

Rooster (PC) – 15. Januar

Ein gemütliches Puzzlespiel durchzogen mit chinesischer Mythologie und Kultur.

Tribe Nation (PC) – 15. Januar

Eine Mischung aus Echtzeit-Strategie und Roguelike, welches die Ära der gallischen Kriege thematisiert.

Arken Age (PC, PS5) – 16. Januar

Ein riesiges VR-Action Adventure in einer Fantasy-Sci-Fi-Welt mit Nah- und Fernkampf, viel Technologie und Rätseln.

Assetto Corsa EVO (PC) – 16. Januar

Eine sehr auf Realismus fokussierte Rennspiel-Simulation.

Blade Chimera (PC, Switch) – 16. Januar

Ein Cyberpunk-Metroidvania mit einem Mix aus okkulter Mythologie und futuristischer Technologie, welche sich auch im Gameplay bemerkbar macht in der Mischung aus Fähigkeiten und Waffen.

Donkey Kong Country Returns HD (Switch) – 16. Januar

Das mittlerweile 15 Jahre alte Jump’n’Run mit unserem Lieblingsprimaten kommt in HD auf die Switch.

DreadOut: Remastered Collection (PS4, PS5, Switch) – 16. Januar

Die zwei verstörenden Horrorspiele DreadOut und DreadOut: Keepers of the Dark in einem Paket.

Hollywood Animal (PC) – 16. Januar

Eine Aufbau-Strategiesimulation, in welchem ihr ein Filmstudio im Hollywood der 1920er Jahre aufbaut.

Matchmaking Inc. (PC) – 16. Januar

Ihr übernehmt das Matchmaking-Geschäft eurer Familie und balanciert das Management der Firma sowie euer eigenes Datingleben.

StageTime (MetaQuest) – 16. Januar

Ihr könnt verschiedene Bühnenauftritte vor echten Zuschauer*innen performen.

Dynasty Warriors Origins (PC, PS5, XSX) – 17. Januar

Die Massenschlachten gehen in die nächste Runde und es soll die wohl massivste Anzahl an Gegner sein, welche die Reihe je gesehen hat.

Tales of Graces f Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. Januar

Die Tales-Reihe ist wohl eine der bekanntesten JRPG-Reihen und ein sehr beliebter Ableger bekommt nun ein Remaster.

Und zack, schon sind wir wieder durch mit der Releasevorschau. Ein neues Jahr und nichts hat sich verändert. Es dürfte wohl für nahezu jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein und wenn ihr nichts gefunden habt, was euer Interesse weckt, dann dürft ihr gerne nächste Woche wieder vorbeischauen, wenn wir euch die nächsten Spiele präsentieren.

Titelbild: 2025 © Nintendo | 2025 © Koei Tecmo