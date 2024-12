Intergalactic: The Heretic Prophet – Das ist das neue Spiel von Naughty Dog

Eine häufig gestellte Frage in jüngster Zeit ist: Was macht Naughty Dog eigentlich derzeit? The Last Of Us Part II ist jetzt schon vier Jahre her, sicherlich ist doch schon längst ein neues Projekt in Arbeit. Mit einer zweiten Staffel der TV-Serie kommt ja vielleicht ein dritter Teil der Survival-Saga? Nichts da, es wird eine völlig neue IP. Und auch das Setting von Intergalactic: The Heretic Prophet, so der Name des neuen Spiels, wird mal was ganz anderes. Es geht nämlich in den Weltraum.

Im Trailer zu Intergalactic: The Heretic Prophet steckt so viel Naughty Dog

Bereits bei den ersten Gesichtsanimationen der Protagonistin erkennt man: Hier muss doch Naughty Dog am Werk sein. Das Einzige, was skeptisch macht, ist das Setting. Wir sehen einen Planeten, dann das Äüßere und das Innere eines Raumschiffes. Dann erst sehen wir Jordan A. Mun, unsere Heldin, wie sie sich den Kopf rasiert.

Der Trailer ist zwar nur ein cineastischer Trailer, welcher uns den Aufhänger für die Story verrät und uns die Protagonistin ein wenig vorstellt, es gibt gegen Ende aber auch ein bisschen Gameplay zu sehen. Doch zunächst zum Setting. Wir spielen also als Jordan, eine Kopfgeldjägerin, welche auf der Jagd nach einem ihrer Ziele auf dem fremden Planeten Sempiria strandet. Kommunikation von diesem Planeten ist vor hundert Jahren verstummt und so muss sie sich mit den Gegebenheiten und Gefahren dieses Planeten auseinandersetzen.

Intergalactic: The Heretic Prophet wird also ein Einzelspieler-Actiontitel, in einer kurzen Gameplayszene sehen wir, wie Jordan mit einer Art Laserschwert gegen einen riesigen Roboter kämpft. Bleibt es bei actionlastigem Soulslike-Gameplay? Das wird die Zukunft zeigen. Erst einmal sind wir gespannt, wie sich Naughty Dog im Sci-Fi-Genre schlagen wird. Immerhin haben sie mit Ratched & Clank ein klein wenig Erfahrung in diesem Metier gesammelt. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht.

