Elden Ring Nightrein – Ist dies das Koop-Soulslike, auf das alle gewartet haben?

Als bei den Game Awards der Trailer zu Elden Ring Nightrein über die Bildschirme flimmerte, waren etliche Soulslike-Fans verwirrt. Wie, JETZT schon ein neues Soulslike von FromSoftware? Kann doch nicht sein. Die Antwort liegt irgendwo in der Mitte, denn ein so richtig vollwertiges neues Soulslike ist dieses Spinoff wohl eher nicht. Dafür können sich Fans jetzt darauf freuen, gemeinsam viele Tode zu sterben.

Elden Ring Nightrein wird tödliche Koop-Action

Das Setting ist eine Parallelwelt, in der alle möglichen Gestalten aus bisherigen Soulslike-Spielen zusammenkommen. Fans in den Kommentaren nennen vor allem den namenlosen König aus Dark Souls 3 als Paradebeispiel, doch was hat DER in Elden Ring zu suchen? Nun, in Nightrein wird man acht verschiedene Charaktere zur Auswahl haben. Spieler*innen können sich als Team zusammentun und müssen in der Parallelwelt namens Limveld überleben.

Ja, „Überleben“ ist wohl in allen Soulslikes das Stichwort, aber hier ist es essentiell, denn der Gameplayloop hat ein wenig Roguelike-Charakter. Gemeinsam mit eurem Team müsst ihr Tage und Nächte überstehen, in denen Monsterwellen herangestürmt kommen. In der Nacht warten dann besonders starke Monster auf euch, die euch aus bisherigen FromSoftware-Spielen bekannt vorkommen dürften. Dabei stärkt ihr eure Charaktere, um es so weit wie möglich zu schaffen. Dies alles basiert auf dem Gameplay von Elden Ring, wird aber auch Elemente aus anderen Spielen mit einbringen.

2025 könnt ihr euch gemeinsam mit euren Freund*innen gemeinsam in den Tod stürzen, dann erscheint Elden Ring Nightrein für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: FromSoftware/Bandai Namco

Titelbild: 2024 © FromSoftware/Bandai Namco