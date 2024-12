The Witcher IV – Jetzt ist Ciri an der Reihe

Es ist nun fast zehn Jahre her, seit mit The Witcher 3 eines der wohl besten Fantasy-Rollenspiele aller Zeiten erschien, doch nun steht endlich The Witcher IV in den Startlöchern. Doch Geralt von Riva ist im Ruhestand und es ist nun die Aufgabe seiner Tochter, Monster zu jagen und Dörfer vor finsteren Bedrohungen zu beschützen.

Ciri wird in The Witcher IV zur Protagonistin

In The Witcher 3 gibt es ja die Möglichkeit für mehrere Enden und bei jedem ist Ciris Schicksal ein anderes. Für die Fortsetzung muss aber nun eines dieser Enden canon gemacht werden und aus spielerischer Sicht macht es natürlich nur Sinn, dass CD Projekt Red sich für das Ende entschieden hat, in welchem Ciri von ihrem Vater ein Hexer-Silberschwert geschenkt bekommt und so selbst zur Monsterjägerin wird.

Im Trailer können wir Ciri auch direkt in Aktion bewundern. Natürlich ist sie mit dem Schwert vertraut, aber auch eine Anspielung an den ersten Trailer zum allerersten Witcher gibt es, als sie das Monster mit einer Kette fesselt. Und natürlich kann sie auch Hexer-Zeichen verwenden, um verschiedene Magie zu wirken. Außerdem ist Ciri ja auch kein normales Mädchen und so dürften ihre speziellen Kräfte abseits der Hexer-Fähigkeiten auch eine große Rolle im Gameplay spielen.

Wann wir mit Ciri in die Welt reisen dürfen, das wissen wir noch nicht. Jeden Infofetzen, den wir zu The Witcher IV finden können, werden wir euch aber natürlich hier mitteilen.

Titelbild: 2024 © CD Project Red