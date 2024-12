Gewinnspiel – Wir verlosen zum Heimkinostart 2x die DVD von ‚Beyond Paradise – Staffel 1‘ (Edel Motion)

Von der Karibik an die Kanalküste: Der charmant unbeholfene Detective Inspector Humphrey Goodman aus „Death in Paradise“ kehrt zurück, diesmal in das idyllische Küstenstädtchen Shipton Abbott im Südwesten Englands, den Heimatort seiner Verlobten Martha Lloyd. Nach seinem Abschied von der wunderschönen Insel Saint Marie, tritt er dort seinen Dienst bei der örtlichen Polizei an. Seine unkonventionellen Ermittlungsmethoden verwirren zunächst seine neue Kollegin DS Esther Williams. Doch es dauert nicht lange, bis sie erkennt, dass sein ungewöhnliches Vorgehen schnell zu Erfolgen führt. Gemeinsam müssen sie sich in dem idyllischen Städtchen einer Reihe mysteriöser Fälle stellen: Ein brutaler Angriff auf eine Unternehmerin, die von einem alten Fluch überzeugt ist, das spurlose Verschwinden einer Familie und der rätselhafte Tod in einem Kornkreis. Währenddessen plant Martha die Eröffnung eines Cafés und gewinnt ihren Ex-Verlobten Archie als Partner, was Spannungen in ihre Beziehung mit Humphrey bringt. Gelingt es Humphrey, die Geheimnisse von Shipton Abbott zu enthüllen, während sein Privatleben ins Wanken gerät?

© 2024 Edel Motion (ein Label der Edel Music & Entertainment GmbH) / seit 11. Oktober 2024 als DVD und digital erhältlich!

Mordfälle an der Küste Wir verlosen zusammen mit Edel Motion (ein Label der Edel Music & Entertainment GmbH) zum Heimkinostart von Beyond Paradise – Staffel 1 zwei Exemplare für euch.

Kris Marshall(Schauspieler)

Dein Lieblingskrimi aus... Welchen Krimi findest du aus England am besten? Nenne uns dafür einen Film und/oder eine Serie, welche in England spielt.

