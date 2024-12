Game Awards – Das sind die Gewinner*innen des Abends

Gestern wurden die Game Awards verliehen und so gab es natürlich wieder zahlreiche Spiele, die in ihrer jeweiligen Kategorie herausragten und den Preis abräumen konnten. Wir haben die vollständige Liste aller Gewinner*innen für euch parat.

Diese Spiele wurden bei den Game Awards 2024 ausgezeichnet

Der Gewinner des Abends war…wisst ihr was? Wir wollen euch doch nicht die Spannung verderben. Schaut euch mal ein bisschen durch die Liste, aber so viel sei gesagt: Der Abräumer des Abends ist eine kleine Sensation. Es gibt ein paar Titel, die mit 3 Preisen die Game Awards verließen, dieses Spiel konnte jedoch in ganzen 4 Kategorien gewinnen. Also, ohne weitere Umschweife, hier sind die Gewinner*innen der Verleihung:

Best Mobile Game: Balatro

Best Fighting Game: Tekken 8

Best E-Sports Game: League of Legends

Best E-Sports Athlete: FAKER

The Game Awards – Game Changer: Amir

Best E-Sports Team: T1

Best Family: Game Astro Bot

Best Performance: Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade II

Best Debut Indie: Balatro

Best Adaptation: Fallout

Best Narrative: Metaphor: Refantazio

Best Art Direction: Metaphor: Refantazio

Best VR/AR Game: Batman: Arkham Shadow

Best Sim/Strategy Game: FROSTPUNK 2

Best Community Support: Baldur’s Gate 3

Games for Impact: NEVA

Best Sports/Racing Game: EA SPORTS FC 25

Best Multiplayer Game: Helldivers 2

Innovation and Accessibility: Prince of Persia: The Lost Crown

Best Audio Design: Senua’s Saga: Hellblade II

Content Creator of the Year: CASEOH

Most Anticipated Game: GRAND THEFT AUTO 6

Best Action Game: Black Myth: Wukong

Best Score & Music: Final Fantasy VII: Rebirth

Best RPG: Metaphor: Refantazio

Players Voice: Black Myth: Wukong

Best Independent Game: Balatro

Best Action/Adventure Game: Astro Bot

Best Ongoing Game: Helldivers 2

Best Game Direction: Astro Bot

Game of the Year: Astro Bot

Und, was sagt ihr? Wer hätte damit gerechnet, dass ausgerechnet Astro Bot so dermaßen abräumt? Nicht nur in ein paar Kategorien, sondern auch noch in der heiß ersehnten Game of the Year-Kategorie. Das ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel aus einer Tech Demo für die Playstation 5 entsprungen ist. Wir gratulieren jedenfalls Sony und Astro Bot zu diesem sehr preisträchtigen Abend und natürlich auch all den anderen Gewinner*innen des Abends und freuen uns jetzt schon auf die Game Awards 2025.

Quelle: thegameawards

Titelbild: 2024 © thegameawards