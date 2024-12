Okami – Eine Fortsetzung, mit der kaum einer gerechnet hat

Es gab wohl viele Überraschungen auf den diesjährigen Game Awards, aber wohl kaum eine kam so aus dem Nichts wie der Teaser Trailer zu einer Okami-Fortsetzung. Das Original ist jetzt fast 19 Jahre alt, wurde einige Male geportet und hat bereits eine Fortsetzung auf dem Nintendo DS erhalten. Aber dass ein richtig neues Sequel erscheinen wird, damit hat wohl kaum ein Fan der Wolfgöttin Amaterasu gerechnet.

Capcom haucht Okami neues Leben ein

Um euch mal ein wenig aufzufrischen: Im Spiel geht es um die Sonnengötting Amaterasu, welche in Form eines weißen Wolfs durch das Land Nippon streift und ihm zu alter Blüte verhilft und den Dämonengott Oroshi niederstrecken möchte. Dazu nutzt sie malerische Fähigkeiten, indem sie Symbole in die Welt zeichnet und so Auswirkungen auf sie hat. Sie kann Blumen wieder blühen lassen, Häuser wieder errichten oder mit Bomben Hindernisse sprengen. Dies alles präsentierte sich damals in wunderbarer Cell Shading-Optik.

2006 erschien das Adventure für die Playstation 2, bevor es im April 2008 auf die Wii geportet wurde. Dort fand vor allem die Bewegungssteuerung viel Verwendung. 2012 kam es dann noch auf die Playstation 3, 2017 auf die Playstation 4, Xbox One und PC und schlussendlich 2018 auf die Nintendo Switch.

Außerdem erschien 2011 noch Okamiden auf dem Nintendo DS, in welchem die Nachfahren der Figuren aus Okami die Hauptrollen übernahmen. Es war eine kleinere Version des großen Abenteuers, welches trotzdem gut mithalten konnte und interessante Gameplay-Mechaniken bot.

Und nun kommt also eine groß angelegte Fortsetzung. Außer einem ca. 1-minütigen Teaser Trailer gibt es aber noch wenig Infos. So ist weder klar, auf welche Plattformen das Spiel kommt, noch wann es erscheinen wird. Fans dürften aber in jedem Fall zufrieden sein, dass es überhaupt angekündigt wurde.

