Gewinnspiel – Wir verlosen 2×4 Freikarten für ‚Venom: The Last Dance‘ & Merchandise (Kinostart: 24. Oktober 2024, Sony Pictures)

In VENOM: THE LAST DANCE kehrt Tom Hardy als Venom, einer der bedeutendsten und komplexesten Charaktere aus dem MARVEL-Universum, für das große Finale der Trilogie zurück. Eddie und Venom sind auf der Flucht. Gejagt von ihren beiden Welten, wird das Netz immer enger und zwingt das Duo zu einer verheerenden Entscheidung, die den Vorhang für Venoms und Eddies letzten Tanz fallen lassen wird.

Die Regie führte Kelly Marcel (Produzentin und Drehbuchautorin von „Venom“ und „Venom: Let There Be Carnage“). Die auf den Marvel Comics basierende Story stammt aus der Feder von Tom Hardy & Kelly Marcel, für das Drehbuch zeichnet Kelly Marcelauch hier verantwortlich. Produziert wurde der Film wie bei „Venom“ und „Venom: Let There Be Carnage“ von Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy und Hutch Parker. Joe Caracciolo Jr. war Executive Producer.

Tom Hardy („Venom: Let There Be Carnage“) ist erneut in seiner legendären Rolle als Venom zu sehen. Schauspielerisch stehen ihm Chiwetel Ejiofor („Doctor Strange in the Multiverse of Madness“), Juno Temple („Ted Lasso“), Rhys Ifans („The King’s Man – The Beginning“), Peggy Lu („Venom: Let There Be Carnage“), Alanna Ubach („Bombshell – Das Ende des Schweigens“), Stephen Graham („The Irishman“) u.v.m. zur Seite.

© 2024 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Kinostart: 24. Oktober 2024

Was gibt es zu gewinnen?

Das Finale im Kino erleben Wir verlosen zusammen mit Sony Pictures Entertainment Deutschland 4×2 Freikarten für den neuen Kinofilm ‚Venom: The Last Dance‚. Gewinner:in 01-02: je 4x Freikarten für den neuen Kinofilm ‚Venom: The Last Dance‘ (beim Einlösen sind die lokal gültigen Bedingungen zu beachten) (dieser wird unmittelbar direkt am 06. November 2024 per E-Mail an den Gewinner / die Gewinnern nach der Auslosung mitgesendet) plus eine Notebook-Tasche & Regenschirm im Venom-Look (dieses wird per Post nachträglich versendet).

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Dein Lieblings-Marvel-Charakter Welchen Charakter aus dem Marvel-Universum findest Du am besten und vor allem WARUM?

Die Teilnahmebedingungen

Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 05. November 2024. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Sony Pictures Entertainment Deutschland für die Bereitstellung der Preise.