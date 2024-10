Spellforce: Conquest of Eo – Neuer DLC und kostenloses Update veröffentlicht

Spellforce: Conquest of Eo hat seinen zweiten DLC Weavers Realm bekommen! Mit dazu gibt es ein umfangreiches und kostenloses Update für das Hauptspiel, was den Wiederspielwert deutlich erhöhen wird.

Zufallsbasierte Magie und mehr Crafting

Im neuen DLC Weavers Realm könnt ihr das neue Handwerk Traumweben ausprobieren, sowie vier neue Zauberseiten finden. Da uns in unseren Tests sowohl das Hauptspiel, als auch der erste DLC sehr gut gefallen haben, sind wir zuversichtlich, dass auch Weavers Realm gute Neuerungen mit sich bringt.

Selbst ohne erneut Geld ausgeben zu müssen erwartet euch mit dem Update einiges Neues in Spellforce: Conquest of Eo. So ist es jetzt möglich das Tutorial in einer neuen Runde direkt zu überspringen und sofort richtig mit der Partie loszulegen. Wer es schwierig mag kann sich nun auf mehr Wiederstand durch die Zirkelmagier gefasst machen. Wählt man die höchste Schwierigkeitstufe aus schützen diese ihre Türme nämlich nun mit Titanen und Verzauberungen, welche die Schlachten deutlich verändern dürften.

Falls ihr wie wir besonders das Crafting mögt düfte es euch freuen, nun in einer Partie sogar zwei Handwerke auswählen zu können. Das zweite wird zwar erst nach ein paar Wochen im Spiel freigeschaltet, macht euch damit aber unglaublich vielseitig. Dazu gibt es zwei neue Einheiten und allerhand Verbesserungen was die Übersichtlichkeit angeht. Eine volle Auflistung des Updates findet ihr hier.

Spellforce Conquest of Eo – Weavers Realm könnt ihr jetzt für ca. 15,00 €, unter anderem auf Steam erwerben. Den Trailer zum neuen DLC findet ihr unten.

Titelbild: © 2024 THQNORDIC

Quelle: Steam