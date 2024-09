Vorschau: SkyVerse – Erkundet eine Welt in den Lüften (gamescom 2024)

SkyVerse ist ein Voxel-Sandbox-RPG von Bohemia Interactive und Enjoy Studio, in dem ihr die Welt frei entdecken und gestalten könnt. Auf der gamescom 2024 konnten wir uns das Spiel erstmalig anschauen.

Entdeckung einer individuellen Welt

In SkyVerse entdeckt man in Ego-Perspektive als Luftschiffkapitän die Welt um einen herum. Besonders ist hier, dass es sich bei der Welt nicht um eine einfache Landmasse handelt, sondern sie aus vielen schwebenden Inseln besteht. Dabei trefft ihr auf zahlreiche Abenteuer und Geheimnisse. Die Welt generiert sich dabei automatisch und verspricht daher ein individuelles Spielerlebnis. Außerdem findet ihr auf euren Erkundungstouren immer wieder neue Dungeons, die es zu erforschen gilt, wobei ihr euch durch verschiedene Truppen an Feinden kämpfen müsst. Doch die verborgenen Schätze werden eure sicherlich Mühen belohnen.

Für eure Erkundungstouren werdet ihr verschiedene Ausrüstungen brauchen. Wie in anderen Sandbox-RPGs dieser Art müsst ihr dazu auch hier einige Ressourcen sammeln und Waffen und Gegenständen craften. Auch hier gibt es wieder eine Besonderheit: Da sich die Welt auf verschiedene Inseln in der Luft erstreckt, wird euer Luftschiff eure Hauptbase sein. Das heißt, ihr nehmt eure Base quasi überall mit hin. Dieses könnt ihr natürlich dementsprechend ausbauen, erweitern und gestalten. Das Luftschiff steuert ihr natürlich auch selbst durch die Lüfte. Hier ist etwas Übung beim auf-und abfliegen und dem Anlegen an die Inseln gefragt. Doch nicht nur euer Luftschiff werdet ihr individuell gestalten können. Die gesamte welt könnt ihr euren Vorstellungen anpassen.

Es soll magisch werden

Neben den der Möglichkeit, euch als Abenteurer klassisch mit Schild und Schwert durch die Welt zu kämpfen, werdet ihr auch mit mystischen Kräften konfroniert. Diese werdet ihr mithilfe von Zauberstäben auch selbst einsetzen können. Außerdem könnt ihr euch auch in der Alchemie versuchen und verschiedene Gegenstände herstellen.

Genießt also eure Freiheit im Kampf und in der Gestaltung einer einzigartigen Welt in der Lüfte. SkyVerse wird auf Steam erscheinen, was es jedoch so weit sein wird, ist noch nicht bekannt.

