Vorschau: Brute Horse – Bohemia Interactive bringt humorvolles Jump’n’Run (gamescom 2024)

Brute Horse ist ein Action-Plattformer mit Story und Witz von Bohemina Interactive und Bohemia Incubator, in dem ihr euch durch Süd-Vulgaria schlagen müsst. Erstmalig vorgestellt wurde das neue Spiel auf der gamescom 2024.

Kämpft euch durch Süd-Vulgaria

In Brute Horse geht es um den Barbaren Brute und seinem treuen Streitross Horse, die gemeinsam durch dick und dünn gehen und ihre Feinde niederstrecken. Nach einem kleinen Zwischenfall vertauschen sich jedoch die Rollen und Brute wirft sich kurzerhand Horse über die Schulter. Pflichbewusst wie das starke Pferd nunmal ist, hängt er aber nicht nur auf den Schultern seines Begleiters ab, sondern lässt sich als Waffe gegen die zahlreichen Feinde einsetzen, die ihnen auf ihrem Weg durch die Fantasiewelt Süd-Vulgaria begegnen. Mit von der Partie ist zudem die Attentäterin Michelle, die das Trio komplett macht. Gemeinsam machen sie sich also auf den Weg und begegnen im klassischen Jump’n’Run-Stil zahlreichen Herausforderungen in Form von Feinden, Rätseln und mehr.

Dabei begegnen sie neben Gefahren auch anderen Charakteren, die die Geschichte mit Witz und Charme bereichern. Zudem werdet ihr im Laufe des Spiels die Möglichkeit bekommen, eure Charaktere mit neuen Waffen und Ausrüstungen anzupassen. Bei Brute Horse ist zudem Teamwork und Koordination gefragt. Brute mit Horse und Michelle haben jeweils eine eigene Palette an individuellen Fähigkeiten, die je nach Situation gut koordiniert werden müssen. Passend dazu gibt es einen Coop-Modus, in dem ihr euch mit einem Freund durch Süd-Vulgaria kämpfen könnt.

Brute Horse soll 2025 auf Steam sowie für die Playstation und die Xbox erscheinen.

