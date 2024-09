Super Mario Party Jamboree – Das wohl vollgepackteste Mario Party aller Zeiten

Ein neuer Übersichtstrailer zeigt euch, was ihr alles in Super Mario Party Jamboree erleben könnt. Natürlich ist der klassische Modus am Start, bei dem ihr über verschiedene Spielbretter lauft und in Minispielen um Münzen kämpft, die ihr dann für Sterne ausgebt. Aber auch hier gibt es einen besonderen Kniff. Und abseits vom Hauptgeschehen ist so dermaßen viel los, dass wir euch hier wahrscheinlich nicht alles auflisten können, sonst sitzen wir noch morgen hier.

Wofür steht das „Jamboree“ in Super Mario Party Jamboree?

Nun, das steht für spezielle Partner, die ihr euch in einigen Minispielen verdienen könnt. Schlagt ihr euch in diesen Minispielen besonders gut, schließen sich diese Jamboree-Partner euch an und helfen euch mit ihren einzigartigen Fähigkeiten. So kann Yoshi zum Beispiel die Items der Gegner kopieren oder Donkey Kong euch mit seinen Fässern über die Spielbretter schießen.

Apropos Spielbretter, insgesamt sieben wird es in Super Mario Party Jamboree geben, fünf davon komplett neu und zwei aus alten Mario Party-Teilen. Für Abwechslung ist also gesorgt, denn ihr geht im Regenbogen-Kaufpalast shoppen, rast mit einem Rennwagen durch den Meisterwürfler-Motodrom und achtet in der Gumba-Lagune auf Ebbe und Flut. Und dann wäre da abseits vom Hauptmodus noch eine Menge anderer Kram, den es zu entdecken gibt.

Da wäre zum Beispiel die Parakoopa-Flugschule, in welcher ihr mit euren Joy-Cons Flügelbewegungen machen müsst, um die Herausforderungen zu meistern. Oder ihr geht in die Toad-Fabrik, wo ihr mit bis zu vier Mitspieler*innen ganze 30 Level an kniffligen Koop-Puzzles lösen könnt. Und wenn es mehr Mitspieler*innen sein sollen, dann tretet doch mal dem Bowser-Bomberteam bei. Hier müsst ihr innerhalb von fünf Runden einen tobenden Riesen-Bowser besiegen, indem ihr Bomben sammelt und sie in Kanonen deponiert.

Ihr merkt schon, Super Mario Party Jamboree ist voll gepackt mit Inhalt und es wird wohl so viel zu entdecken geben wie schon lange nicht mehr in einem Mario Party Spiel. Auch wir werden wieder die Würfel werfen, wenn das Spiel am 17. Oktober auf der Nintendo Switch erscheint.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2024 © Nintendo

Keine Produkte gefunden.