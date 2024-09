Vorschau: Blue Prince – Rätselspaß bei der Suche nach Zimmer 46 (gamescom 2024)

Blue Prince ist ein strategisches Rätselabenteuer vom Entwickler Dogubomb und dem Publisher Raw Fury, in dem ihr euch auf die Suche nach dem geheimnisvollen Raum 46 macht. Auf der gamescom 2024 hatten wir erstmals die Gelegenheit, das Spiel abzuspielen.

Auf der Suche nach Zimmer 46

Ihr seid der Erbe von Mt. Holly, einem alten Anwesen, das ein Geheimnis hütet: Das Geheimnis um den berüchtigten Raum 46. Also macht ihr euch daran, den Raum zu suchen, doch es scheint nicht so leicht, wie ihr es zunächst erwartet habt…

Schon bald merkt ihr nämlich, dass sich das Haus verändert. Räume scheinen sich vom einen auf den anderen Tag zu verschieben oder gar komplett zu verschwinden. Wie sollt ihr da den geheimen Raum finden? Zudem erfahrt ihr immer mehr aus der Vergangenheit des Vorbesitzers und deckt Intrigen und Erpressungen auf.

In Blue Prince ist es also eure Aufgabe, euch durch das Haus und seine vielen Räume zu navigieren und seine Geheimnisse aufzudecken. Ihr startet dazu jeden Tag in der Eingangshalle des Hauses und geht dann durch die verschiedenen Türen. Wenn ihr eine Tür öffnet, bekommt ihr die Auswahl zwischen drei möglichen Räumen. In den verschiedenen Räumen könnt ihr unterschiedliche Gegenstände finden. Unter anderem findet ihr Münzen, Schlüssel oder Diamanten, mit denen ihr z.B. andere Türen öffnen oder andere Zimmer betreten könnt. So bahnt ihr euch Schritt für Schritt einen Weg durch das Haus. Apropos Schritt: Euch stehen am Tag nur eine begrenzte Anzahl an Schritten zur Verfügung. Wenn ihr einen Raum betretet, verbraucht ihr in der Regel einen dieser Schritte. In manchen Räumen könnt ihr aber wieder neue Schritte erlangen. Denkt also gut über eure nächsten Schritte nach!

Jeden Tag ein neuer Grundriss

Manchmal werdet ihr auf Sackgassen stoßen, sodass ihr wieder umkehren und eine andere Tür ausprobieren müsst. Solltet ihr mal nicht mehr wissen, wo ihr euch befindet, könnt ihr in eure Karte schauen. Diese zeigt den Grundriss des Hauses mit den bisher aufgedeckten Zimmern. Wenn ihr mal keine weitere Tür mehr zum Öffnen habt oder euch die Schritte ausgehen, müsst ihr das Haus für den Tag verlassen und am nächsten wiederkommen. Am nächsten Tag startet ihr dann wieder in der Eingangshalle und beginnt eure Suche von vorne. Die auswählbaren Türen und Räume werden dann andere sein, sodass der Grundriss des Hauses jeden Tag anders aussieht.

Da ihr aber bei jeder Tür einen aus drei Räumen aussuchen könnt, habt ihr die Möglichkeit, die Map etwas mitzugestalten. Das könnte wichtig sein, wenn ihr zum Beispiel einen Raum braucht, in dem ihr Diamanten findet oder eure Schritte auffüllen könnt. Ihr müsst also strategisch denken und kluge Entscheidungen treffen, um den verschollenen Raum zu entdecken. Je weiter ihr im Spiel kommt, desto mehr Verbesserungen bzw. Hilfsmittel könnt ihr zudem erwerben. Mit diesen könnt ihr neue Geheimnisse aufdecken und eurem Ziel, das verschollene Zimmer 46, immer näher kommen.

Blue Prince ist ein ruhiges und atmosphärisches Strategie- und Rätselspiel. Man wird keineswegs gehetzt und kann sich die einzelnen Räume, Gegenstände und teils handgezeichnete Elemente der Umgebung in Ruhe anschauen. Wichtig zu wissen ist, dass man kein Tutorial oder Ähnliches erhält. Was es mit den Diamanten und Münzen auf sich hat, findet man also selbst heraus. Vereinzelt findet man aber kleine Hinweise, die Hilfestellung bei den verschiedenen Rätseln geben können oder Informationen zu der Geschichte geben, die sich langsam entfaltet.

