Vorschau: Hotel Architect – Eine vielversprechende Sim im süßen Design (gamescom 2024)

Hotel Architect ist ein Bau- und Managementsimulator, in dem ihr euer eigenes Hotel großziehen könnt. Das Indie-Spiel von Pathos Interactive und Wired Productions konnte auf der gamescom 2024 von uns angespielt werden.

Der Gast ist König

In Hotel Architect schlüpft ihr in die Rolle eines Hotelbesitzers und passt euer Hotel an die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste an. Die Möglichkeiten sind dabei sehr vielfältig. Jeder der einzelnen Räume kann natürlich individuell gestaltet werden und euer Hotel nach euren Wünschen ausgebaut werden. Dabei stehen euch alle Arten von Zimmern und Einrichtungsgegenständen zur Verfügung, die für den Betrieb eines Hotels gebraucht werden. Dazu zählen unter anderem ein Waschraum oder eine Abstellkammer, in der die Angestellten eures Hotels arbeiten oder Gegenstände abstellen bzw. abholen können. Doch auch Räume für Freizeitaktivitäten, wie ein Sportstudio oder ein hoteleigenes Restaurant mit Speisesaal und Küche, gehören natürlich dazu. Wobei das Wichtigste natürlich die Zimmer eurer Gäste sind.

Die Gäste unterscheiden sich, je nachdem, welchen Standort ihr auswählt. So kommen euch nämlich verschiedene Gäste besuchen, wie zum Beispiel einfache Backpacker oder doch erfahrene Skifahrer. Jede der einzelnen Gäste-Gruppen hat verschiedene Bedürfnisse und Ansprüche, die sie an ihre Zimmer und an das Hotel stellen. Manchen reicht beispielsweise ein kleines, einfaches Zimmer mit einem Gemeinschaftsbad, andere hätten gerne genügend Platz und ein privates Bad. Ihr solltet darauf achten, genügend Zimmer jeder Sorte und Größe zu bauen, damit ihr Gäste am Empfang nicht enttäuschen müsst. Worauf ihr ebenfalls achten müsst, ist die Attraktivität eures Hotels. Anhand verschiedener Dekoartikel wie Bilder, Skulpturen, Aquarien etc. könnt ihr die Atmosphäre der verschiedenen Räumlichkeiten erhöhen. Dabei hilft euch eine bestimmte Ansicht, die euch die besonders attraktiven bzw. unattraktiven Bereiche eures Hotels in grünen bzw. roten Zonen anzeigt. Entdeckt ihr hier einen roten Bereich, solltet ihr also lieber mal eine Zimmerpflanze auspacken.

Ruft eure kleinen Arbeiter

Neben euren Gästen müsst ihr euch in Hotel Architect auch um eure Angestellten kümmern. Beziehungsweise, sie erst einmal einstellen – so ein Hotel hält sich eben nicht von alleine instand. Dabei gibt es zwei verschiedene Kategorien an Arbeitern.

Zu der ersten Kategorie zählen die Arbeiter, die ihr dauerhaft anstellt. Dazu zählen die Reinigungskräfte, der Portier, die Köche, die Kellner usw. Für diese Positionen könnt ihr jeweils aus einer Liste von potenziellen Mitarbeitern auswählen, wobei jeder eigene Stärken und Schwächen besitzt. Hier müsst ihr also abwägen, wie ihr die jeweiligen Schwächen der Mitarbeiter wieder ausgleichen könnt oder einfach, welcher das geringste Übel bringt.

Zu der zweiten Kategorie zählen Arbeiter, die ihr nur vorübergehend einstellt. Hierunter fallen die Bauarbeiter oder die Techniker. Beide Arbeitsgruppen werden nur bei Bedarf gerufen, zumindest bei den Bauarbeitern solltet ihr darauf achten, dass ihr sie nach getaner Arbeit wieder weg schickt, da sie sonst fürs Nichtstun Geld bekommen. Hier werden auch keine individuellen Mitarbeiter ausgewählt. Lediglich die Anzahl angeforderter Bauarbeiter kann je nach Baustellengröße ausgewählt werden.

Errichtet ein 5-Sterne-Hotel

Wie in der Realität wird auch euer Hotel nach dem Sternesystem bewertet. Dazu kommen immer mal wieder Kritiker in euer Hotel und schauen sich das Gesamtpaket an. Nach deren Auschecken erhaltet ihr eine Bewertung mit Hinweisen darauf, was eurem Etablissement noch fehlen könnte. Sorgt also dafür, dass eure Gäste mit der Einrichtung und dem Angebot zufrieden sind und sorgt besonders für saubere Räumlichkeiten! Stellt notfalls weiteres Reinigungspersonal an, damit nicht nur die Betten eurer Gäste gemacht sind, sondern auch der Boden im Restaurant glänzt.

Ein Releastermin hat Hotel Architect leider noch nicht. Lediglich auf Steam wird die Sim für „bald“ angekündigt.

