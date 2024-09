Vorschau: Pioneers of Pagonia – Es wird magisch! (gamescom 2024)

Pioneers of Pagonia wird mehr und mehr mit Content gefüttert und die nächsten Schritte gehen etwas neue Wege. Im Gespräch mit Siedler-Schöpfer Volker Wertich auf der gamescom konnten wir in Erfahrung bringen was sich konkret ändert und wo die Richtung hingehen soll.

Auf neuen Pfaden

„Warum eigentlich Magie?“. Das war meine erste Frage an Wertich, als er mir das neue Magie-Update vorstellte mit all den Features, die noch kommen würden. Denn schaut man sich Pioneers of Pagonia, als auch die vorigen Spiele von Wertich an, ist Magie eigentlich eher ein sehr kleiner Faktor gewesen. Doch Die Möglichkeiten seien damit nun deutlich variabler. Hätte man sich an „Realismus“ gehalten, wären schnell gewisse Grenzen auferlegt worden, die man mit Magie sprengen kann, erläuterte Wertich. Allerdings würde man sich nicht primär auf Magie konzentrieren wollen. Mit dem Update gibt es eine neue Gegnerklasse, die so sicherlich sonst nicht den Weg ins Spiel gefunden hätte. Die Verfluchten verfluchen das Umland und schöpfen ihre Kraft aus Bäumen. Damit errichten sie Totems, die alle möglichen Einheiten vertreiben. Lediglich mit den Zaubererinnen lassen die sich bezwingen.

Auf Schatzsuche

Doch Zauberei kommt nicht von irgendwo her. Man benötigt Edelsteine, die sich in Minen abbauen lassen. In Kombination mit bestehenden Waffen können so Zauberstäbe gebaut werden. Insgesamt gibt es nun 20 neue Waren und 5 neue Gebäude. Dazu kommen 3 Hexer und 7 Zauberinnen. Also eine Menge neuer Content! Neu ist außerdem, dass man den Schatzsucher beauftragen kann gewisse Points of Interests zu finden. Nicht nur Schatzkarten sind dort vergraben, sondern auch Gold, Waffen oder Artefakte. Sie sind also vergleichbar mit Entdeckern. Fertig ist Pioneers of Pagonia ist allerdings noch nicht. Wertich betont, dass das ganze Team auch noch ein weiteres Jahr an dem Titel arbeiten wird, bevor man den Early Access verlassen werde. Bevor das Magie-Update im November eintrifft, dürfen wir uns allerdings über ein paar Quality of Life Updates freuen, welche Änderungen bei der UI oder etwa der Werkzeug-Produktion mitbringen.