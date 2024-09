Vorschau: Map Map: A Game About Maps – Werde der nächste große Kartographer! (gamescom 2024)

Map Map – A Game About Maps ist ein Abenteuer- und Rätselspiel von Pipapo Games, in dem ihr neue Orte entdecken könnt. Auf der gamescom 2024 durften wir das Spiel für euch anspielen.

Erkundet die Insel und markiert wichtige Orte

Map Map – A Game About Maps ist, wie der Name schon sagt, ein Spiel über Karten. Wer jetzt aber an langweilige, staubige Landkarten denkt, liegt vollkommen falsch. In Map Map spielt ihr nämlich den Kartographen einer Abenteuerbande, der neue Länder und Inseln entdeckt. Gerüstet mit dem Umriss der Insel, auf der ihr euch gerade befindet, macht ihr euch auf Entdeckungstour. Auf jeder Insel gibt es nämlich Spannendes zu entdecken – Sei es ein Gebilde oder ein altes Dorf. Wenn ihr etwas Interessantes gefunden habt, könnt ihr es auf der Karte markieren. Hier ist euer räumliches Denken und etwas euer Orientierungssinn gefragt. Schaut euch eure Umgebung gut an und schätzt gut ab, wo sich der Ort befindet, den ihr markieren möchtet. Hierbei könnt ihr euch zunächst nur an einzelnen Auffälligkeiten, wie einem Vorsprung oder einem Fitzel der Insel, orientieren. Später stehen euch dann verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, wie zum Beispiel ein Kompass oder ein Zirkel.

Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr den richtigen Ort auf eurer Karte entdeckt habt, dann klickt ihr auf die entsprechende Stelle. Ein riesiger Marker fällt daraufhin vom Himmel und landet auf der Insel. Wenn ihr gut geschätzt, oder später gemessen, habt, dann landet der Marker genau auf dem entsprechenden Monument. Dabei ist die Freude immer groß, wenn man tatsächlich gut geschätzt hat. Wie man am besten bei der Markierung vorgeht, bleibt jedem selbst überlassen. Es gibt mit den verschiedenen Hilfsmitteln natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen an das Spiel. Hier kann jeder seinen bevorzugten Weg gehen. Hauptsache der Marker ist am Ende möglichst genau gesetzt.

Entdeckt gemeinsam mit eurer Bande einen Schatz

Doch Map Map hat noch mehr zu bieten. Wie gesagt seid ihr Mitglied einer Abenteuerbande, zu der natürlich noch andere Mitglieder zählen. Auf eurem Abenteuer von Insel zu Insel werdet ihr immer mehr über eure neuen Freunde und ihre Geschichten erfahren. Mit jeder Quest lernt ihr sie und eure Umgebung besser kennen. Schaut euch also genau um und genießt es, durch die Landschaft zu streifen.

Map Map – A Game About Maps ist das Erstlingswerk von Pipapo Games und belohnt Spieler, die gerne Spielwelten erkunden. Denn je mehr Auge man für das Detail in seiner Umgebung hat, desto besser findet man sich als Kartograph auf seinen Karten zurecht. Das Spiel wird für den PC via Steam erscheinen. Wann genau es veröffentlicht wird, steht allerdings noch nicht fest.

