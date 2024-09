Vorschau: Phantom Blade Zero – Die Schnetzelei mit asiatischem Flair (gamescom 2024)

Wir sind in der heutigen Zeit an dem Punkt angekommen, an dem man etwas Gameplay sieht und direkt sagt „Oh schau, ein Soulslike.“ So ging es mir auch mit Phantom Blade Zero, doch die Entwickler versichern uns, dass es sich hier nicht wirklich um ein Soulslike handelt. Ob das wohl stimmt?

Gibt man in Phantom Blade Zero nur Bossen aufs Maul?

Nun, zumindest war dies in unserer Anspieldemo der Fall. Drei Bossen durften wir uns stellen und unser Waffenarsenal ausprobieren. Im fertigen Spiel soll man dann natürlich auch normal durch die Welt streifen können, „normale“ Gegner besiegen und sich so den Weg zu den Bossen bahnen. Da wir allerdings nach dem Erlegen eines Bosses direkt zum nächsten befördert wurden, konnten wir das Spiel in diesem Aspekt gar nicht auf Soulslike-Vergleiche untersuchen. Gibt es Plätze zum Rasten? Gibt es tödliche Fallen in der Umgebung? Müssen wir nach dem Ableben wieder an unseren Todesort zurück, um unsere Seele wieder einzusammeln? Nun, zumindest im letzten Punkt sagt uns Entwickler S-GAME, dass dies nicht der Fall ist. Also wirklich kein Soulslike?

Gut geblockt ist halb gewonnen

Wenn wir auf die Kämpfe schauen, dann fühlt sich das ganze aber schon sehr soulslike an. Wir haben einen leichten und einen schweren Angriff, können per Rolle ausweichen und müssen die Angriffsmuster unserer Gegner lernen. Doch hier wird sich vor allem darauf fokussiert, die Angriffe der Feinde zu blocken. Sekiro und Lies of P lassen grüßen. Ein perfekter Block sorgt dafür, dass ihr eurem Kontrahenten fetten Schaden zufügen könnt. Und ganz am Ende eines Kampfes gibt es sogar einen epischen Finisher, den ihr ausführen könnt.

Das Kämpfen selbst ist extrem schnell und rasant, mal eben Pause machen ist nicht. Zumal ihr auf der Hut sein müsst, denn manche Gegner haben einen 1 Hit-Kill, dem ihr am besten ausweicht, denn wie der Name schon sagt seid ihr dadurch bereits nach einem Treffer direkt tot. Dies könnte für enormes Frustpotential sorgen, es hängt stark davon ab, wie viele dieser Angriffe es gibt, wie oft ein Gegner ihn ausführt und wie gut er ihn kommuniziert dass man gut darauf reagieren kann.

Ich als Soulslike-Noob hatte nach anfänglichen Startschwierigkeiten eigentlich keine allzu großen Probleme, was nicht gerade für einen fordernden Schwierigkeitsgrad spricht. Ob es am Ende eine Schwierigkeitsgrad-Auswahl gibt oder das Spiel einen festen Pfad festlegt, ließ der Entwickler noch offen.

Angebot Lies of P - (PlayStation 5) Spiele als Pinocchio, eine mechanische Marionette, und kämpfe dich durch alles, was dir im Weg steht, um den berühmten Erfinder Gepetto zu finden. Löse das Geheimnis, was mit dir und der weitläufigen Stadt Krat passiert ist. Aber erwarte keine Hilfe auf deinem Weg, eine Vielzahl von Charakteren, sowohl Freund als auch Feind, haben alle ihre eigenen Motivationen

Erlebe zusammenhängende Quests, die sich je nachdem, wie und wann du lügst, unterschiedlich entwickeln. Je mehr du lügst, desto menschlicher wirst du, aber das Lügen hat auch Auswirkungen auf deine Interaktionen mit NSCs, die Art der Feinde, denen du begegnest, und die Stadt Krat um dich herum

Mit einem umfangreichen Crafting-System können Sie Waffen auf vielfältige Weise kombinieren, um etwas völlig Neues zu schaffen. Jede Waffe kann zerlegt und mit verschiedenen Effekten ausgestattet werden. Durchsuche die Stadt, um die besten Kombinationen zu finden und etwas wirklich Besonderes zu schaffen

Wähle aus einer Vielzahl von Combat Memories; Kampfstile, die P's Gameplay drastisch verändern. Jede Erinnerung verleiht P unterschiedliche Gegenstände und Werte und ist auf verschiedene Spielstile zugeschnitten. Sein breites Arsenal an Schusswaffen, Schwertern, Äxten und vielem mehr kann ebenfalls von den verschiedenen Wegen profitieren, die P einschlagen kann

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.